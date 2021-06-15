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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حشرة قاتلة في المعدة تهاجم الجهاز الهضمي والجهاز المناعي

بافور.. انتشار فيروس قاتل يصيب الكلاب في بريطانيا.. والحكومة تحذّر

ستيفاني
ستيفاني

انتشر فيروس بارفور القاتل للكلاب في بريطانيا خلآل الأعوام الماضية، بينما تضاعفت عدد الحالات منذ بداية العام الحالي.

وحسب  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت 60 عيادة بيطرية  89 حالة مرضية للكلاب بزيادة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت تبلغ وقتها 49 حالة فقط. 

وأضافت الصحيفة إن الحكومة البريطانية شدّدت على المواطنين المالكين للكلاب سرعة تطعيمهم والتعامل معهم بحرص، بعد زيادة العدد ووفاة بعضهم متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقالت ستيفاني ويلكينز، صاحبة الكلب كوبر، البالغة من العمر 34 عامًا، إن جروها الصغير كوبر مات تقريبًا بعد أن قام المربون بتزوير أوراق التطعيم الخاصة بالكلاب أثناء شرائه.

وأضافت ستيفاني إن فيروس بارفو  حشرة قاتلة في المعدة تهاجم الجهاز الهضمي والجهاز المناعي في الكلاب، وتمنعها من امتصاص العناصر الغذائية الحيوية.

واشترت ستيفاتي الكلب لمساعدة أطفالها الثلاثة على التعامل مع التشخيص النهائي لسرطان الثدي ومنحهم "شيئًا إيجابيًا للتركيز عليه"

ومن المفترض أن تحصل الكلاب على لقاحها الأول ضد فيروس بارفو عندما يكون عمرها  بين ستة وثمانية أسابيع ، وتتلقى جرعة ثانية بعد أقل من شهر.

ويمكن أن يشمل العلاج المبكر القطرات الوريدية لعلاج الصدمة والجفاف، والأدوية المضادة للغثيان والعلاج الفيروسي المتخصص للغاية.

ورغم وجود لقاحات فعالة ضد الفيروس توفرها المراكز العلاجية البيطرية، إلا أن ما يقرب من نصف الكلاب يتأخرون في التطعيم بسبب اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية والإغلاق خلال فترة انتشار كورونا.

وتشجع الحكومة المالكين على حجز حيواناتهم الأليفة للحصول على لقاحات معززة كل عام لبقية حياة الحيوان. وتُعطى لقاحات الفيروسة الصغيرة كل ثلاث سنوات، للوقاية من الأمراض الأخرى  مثل داء البريميات،المتكرر سنويًا.

بريطانيا فيروس بارفور عيادة بيطرية ستيفاني ويلكينز الكلب كوبر

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