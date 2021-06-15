خبيرة تغذية تحذر من خطورة فقدان الشهية "العصبي"

خطورة فقدان الشهية

قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن فقدان الشهية العصبي أصبح منتشر جدًا، نظرا للخوف من زيادة الوزن غير الطبيعي في الجسم؛ مما يُصيب الشخص بفوبيا الأكل؛ مما ينتج عنه إنقاص الوزن بشكل كبير يصل إلى الهُزال الشديد وسقوط الشعر.

وأضافت "سامي"، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فقدان الشهية ليس مرضًا معنيًّا بالطعام في الحقيقة؛ ولكنها وسيلة غير صحية، وفي أغلب الأحيان تكون مُهدِدة للحياة، لمحاولة التغلُّب على المشاكل العاطفية فعندما يُصاب المرء بفقدان الشهية، غالبا ما يساوي بين النحافة وتقدير الذات.



وتابعت: "المصابون بفقدان الشهية العصبي عادةً ما يُحَدِد الأشخاص الذين لديهم فقدان الشهية كمية الطعام التي يتناولونها بشكل قاسٍ، لمنع زيادة الوزن، أو للاستمرار في فَقْد الوزن"، مشيرًة إلى أنهم يتحكمون في مقدار ما يستهلكونه من سعرات حرارية عن طريق التقيؤ "إرجاع الطعام" بعد تناوله، وقد يُحاوِلون إنقاص وزنهم من خلال ممارسة الرياضة بشكل مفرط رغم فقدان الكثير من الوزن لدرجة النحافة.

