10 ألعاب الأكثر إبداعاً وإثارة ضمن مؤتمر E3 العالمي

أبرزها ماريو ينقذ المجرة

قدم مؤتمر الألعاب الإلكتروني E3 للعام الحالي 2021 مع عرضه السنوي الثالث أكثر ألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو إبداعًا وإثارة، حيث انعقد المؤتمر السبت الماضى 12 يونيو والذي انتهت فعالياته أمس الثلاثاء 15 يونيو، وذلك مع مجموعة متميزة من الألعاب الجديدة مع المزيد من التحديثات والعروض المذهلة والتي تأتي للمرة الأولى في العالم.

وتصدرت عروض شركة يوبي سوفت الفرنسية، معرض الألعاب الإلكتروني العالمي E3 بعدد كبير من الألعاب الجديدة المذهلة، من ألعاب القتال، و ألعاب إطلاق النار، كما شهد المؤتمر مجموعة متميزة من ألعاب الواقع الافتراضي VR، حيث عادت شركة التكنولوجيا الأمريكية Upload ، مرة أخرى لإثارة التشويق حول ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن فعاليات الحدث المقام في لوس أنجلوس.

وبحسب موقع Screen Rant فإنه تم الإعلان عن عدد من ألعاب الفيديو الأكثر إبداعاً وإثارة ضمن فعاليات مؤتمر الألعاب العالمي E3:



1- لعبة أفاتار Avatar: Frontiers of Pandora

عرضت شركة “يوبي سوفت” الفرنسية، المطورة لألعاب الفيديو نسخة جديدة من لعبة أفاتار الشهيرة، تسمى Avatar: Frontiers of Pandora، والتي ستصدر في عام 2022، وهي مقتبسة من فيلم الخيال العلمى أفاتار Avatar لجيمس كاميرون، وتستخدم الشركة الفرنسية محرك لعبة Snowdrop لتقديم صور تحاكي الواقع بشكل مميز للغاية.



يعد فيلم "أفاتار" Avatar هو أنجح فيلم على الإطلاق، حيث حقق 2.8 مليار دولار في شباك التذاكر، وتدور قصة الخيال العلمي في الفيلم حول الصراع على كوكب باندورا، حيث تقاتل الكائنات الفضائية الزرقاء التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام "نافي" البشر الذين يغزون موطنهم الأصلي ويدمرونه بحثًا عن موارد نادرة.



2- لعبة ماريو ينقذ المجرة Mario + Rabbids Sparks of Hope

تصدرت لعبة ماريو فاعليات معرض الترفيه الإلكتروني العالمي يوبيسوفت E3 2021، حيث كشفت شركة نينتيندو الصينية، عن أحدث ألعابها من سلسلة ماريو الشهيرة، حيث جمعت لعبة Mario + Rabbids بين شخصيات ماريو مع شخصيات رابيدز، المصممة بأسلوب تكتيكي حيث تعد واحدة من أفضل الألعاب الإستراتيجية على الإطلاق، في هذه النسخة الجديدة ستجد أنت مكلف بإنقاذ رفاقك في جميع أنحاء المجرة، وفي رحلة تقاتل فيها عدوًا يعرف باسم كيرسا Cursa.



3-لعبة They Always Run صائد الجوائز



فإن لعبة المغامرة والأكشن They Always Run حيث تجد نفسك صائد جوائز داخل اللعبة، مع لمسة خيال علمي، حيث بطل اللعبة آيدان Aidan يقوم ببطولة متحول بذراع إضافي لا تعيقه بل تجعله قادر على حمل مفجر آخر، وهى لعبة فى الفضاء، لذلك ستجد نفسك تحارب بعض المجرمين الفضائيين فى تجربة مثيرة ومتميزة.

4- لعبة Vampire: The Masquerade Swansong مصاص الدماء



تبدو لعبة مثالية للذين يبحثون عن مغامرة قوية فى عالم ما سكويراد، فهي لعبة حول طائفة غامضة، مليئة بالسحر والرعب بين طبقات مجتمع مصاصي الدماء رغم كونها مختلفه عن لعبة بلودلاينس.

حيث سلط المقطع التسويقى للعبة الضوء على "ماكافي" وهو أحد مصاصي الدماء الذي يمكنك اختياره فى اللعبة.

5- لعبة Ixion البقاء





تم الكشف على لعبة البقاء Ixion فى المعرض الترفيهي E3 ضمن العديد من الألعاب الفضائية، ومع ذلك فقد برز المقطع التسويقي للعبة فكان لا بد من ذكره، حيث تجد شركة تدعى Dolos التى تقوم بإرسال البشر إلى خارج الكوكب، بسبب موت الأرض بعد اعوام من التلوث ودمار الجنس البشري، لذلك قامت الشركة ببناء محطة فضائية ضخمة بمحركات جاهزة لتدمير البشرية خارج كوكب الأرض، حيث سيجد اللاعبون أنفسهم أمام خيارات صعبة ومثيرة حيث سيتعين عليهم إدارة البنية التحتية للمحطة الفضائية، كـ الإستكشاف والتحكم فى عدد السكان، وسيتم إصدار اللعبة فى وقت ما من العام القادم.

6- لعبة الألغاز The Forgotten City



وتعد لعبة الألغاز The Forgotten City، لعبة مخصصة للبالغين، وهي نسخة معاد تصميما بالكامل، فقد تم إنشاؤها من الصفر، وسترى أخيراً الضوء بعد إنشاؤها لسنوات، حيث تفصلنا ستة أسابيع فقط على إطلاقها، وهى لعبة فيديو تقمص أدوار، مع المغامرات والإنفجارات حيث تم إنشاؤها فى الأصل لإثبات مدى شعبيتها الكبيرة، ومن المقرر أن تصل منصات الألعاب في 28 يوليو المقبل، ويصل دعم اللعبة المثيرة إلى منصات PlayStation 5 و Xbox Series و PlayStation 4 و Xbox One و Switch و PC عبر Steam.

7- لعبة أغنية في الدخان SONG IN THE SMOKE:

تم الإعلان عن لعبة SONG IN THE SMOKE لأول مرة فى وقت سابق من هذا العام، وهى لعبة بقاء ومغامرات، حيث إطلاق النار، مقدمة من مطور الألعاب الفيديو 17-Bit، المعروف بألعاب الرسوم المتحركة المستقلة مثل Skulls of the Shogun و Galak-Z، كما يصف الرئيس التنفيذي لمطور ألعاب الفيديو 17-Bit الحالى جيك كازدال، كيف أنه لا يريد إنشاء لعبة وحسب، بل إن الواقع الافتراضي جعله يريد عالما حيا بالكامل، كما أنها ستأتي مع نظارة الواقع الافتراضي هذا الصيف.

8- لعبة التفريغ UNPLUGGED:

يعد الواقع الافتراضي موطنا للعديد من الألعاب المتميزة والأروع على الإطلاق، لكن ربما لعبة UNPLUGGED قد تملك الإيقاع الأروع، حيث تدور حول العزف على الجيتار الهوائي، مما يعني أنك لا تستخدم سوى يدك للعب، وذلك بفضل تقنية التعقب اليدوي على جميع الأجهزة التى تدعم خاصية نظارة الواقع الافتراضي، والتي ستأتي هذا الخريف.

9-لعبة بطولة نيرف NERF ULTIMATE CHAMPIONSHIP:

ربما لا تتذكر لعبة نيرف، لكن الإعلان المقدم للعبة فى المعرض الترفيهي العالمى يُظهر كيف أنها تعد لعبة متميزة جدا ورائعة، حيث تبدو مسدسات اللعبة مثيرة وأنيقة، كما تأتي من استوديو دراسة الواقع الافتراضي السرى، الحائز على جائزة Emmy Award والتى تعادل جائزة الأوسكار في الفن، والتي ستأتي من شركة أوكلوس في آر عام 2022.

10- لعبة سوشي بن SUSHI BEN VR :

تأتي لعبة ظل الخلية الرائعة لتحاول من خلالها إنقاذ بار السوشي المفضل لديك بعرضه للبيع، فبدلا من تقديم السوشي، تحاول إقناع الآخرين بالقدوم لتناول السوشي، لذلك هناك تركيز وصفي آخر متحرك ومفعم بالحيوية من خلال بعض لوحات الكتاب الهزلية النابضة بالحياة، والتي ستأتي عام 2022.