كوكا يستأنف تدريباته للموسم الجديد

أعلن أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني عن عودته للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عدد من الصور له في المران .

وعلق :" اول الحصص التدريبيه للموسم الجديد "

احتفل أحمد حسن “كوكا”، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، بعيد ميلاد صديقه، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أثناء قضاء عطلته الصيفية بمصر.



ونشر كوكا عبر “ستوري” حسابع على “إنستجرام”، فيديو له وهو يفاجى صلاح بتورته، في أثناء تواجدهما بأحد المطاعم، وعلق عليه “كل سنة وأنت طيب يا أخي”.

وفي سياق آخر، قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن انضمام المحترفين خارج مصر إلى الفريق في بطولة أولمبياد طوكيو 2020؛ في يد أنديتهم، موضحًا: "خاطبنا ليفربول؛ من أجل ضم محمد صلاح، وحتى الآن لم يصلنا الجواب النهائي بشأنه .. لحد دلوقتي مجلناش رفض".