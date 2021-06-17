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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. انتهاء الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني

ارشيفية
ارشيفية

يشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية في البرج الأيقوني، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

ويعد البرج الأيقوني، أشهر وأطول برج فى إفريقيا كلها، وتم تدشينه فى وقت قياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذ 74 طابقا بارتفاع 360 مترا بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية.

 

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،  20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

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