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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مرور 20 عاما.. هاني سلامة ومصطفى قمر يغنيان أصحاب ولا بيزنس.. شاهد

محمد حماقي مع هاني
محمد حماقي مع هاني سلامة ومصطفى قمر

حضر الفنان هاني سلامة، حفل زفاف إياد مصطفى قمر، وحرص على الغناء مع شريكه التمثيلي السابق أغنية فيملهما الشهير أصحاب ولا بيزنس. 

شارك هاني سلامة في بطولة فيلم أصحاب ولا بيزنس مع مصطفى قمر ونور وعدد كبير من نجوم الشباب أنذاك عام 2001، ونشأت بينهما صداقة مستمرة منذ هذه الحقبة برزت في حفل زفاف نجل مطرب التسعينات الشهير. 

أقيم حفل زفاف إياد مصطفى قمر بإحدى فنادق القاهرة منذ قليل، ونشر هاني سلامة فيديو غنائه في الفرح إلى جوار محمد حماقي ووالد العريس على حسابه بتطبيق انستجرام.

 

حفل زفاف إياد مصطفى قمر

 

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر، بحضور نجوم التسعينات، وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى.

وقامت الفنانة لقاء سويدان ، بنشر فيديو للفنان مصطفى قمر و ايهاب توفيق ومحمد حماقى يحيون الفرح، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

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هاني سلامة: اعترضت على نهاية بين السما والأرض.. فيديو

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بحضور نجوم التسعينات.. حماقي يحيي حفل زفاف نجل مصطفى قمر

يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل "فارس بلا جواد" ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام".

 

هاني سلامه مصطفى قمر أصحاب ولا بيزنس إياد مصطفى قمر محمد حماقي

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