آخر عمل قدمته حورية فرغلي.. وأزمات مرضها وخلافاتها مع زملاء الوسط الفني

بعد توقيعها على مسلسل جديد

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن توقيعها لمسلسل أيام وبنعيشها، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها أثناء الاتفاق على عملها الجديد.

يأتي توقيع حورية فرغلي لمسلسل أيام وبنعيشها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاح العملية الجراحية التي أجرتها في أمريكا خلال الفترة الماضية، وظهورها الإعلامي في عدد من البرامج للحديث عن الأزمات التي مرت بها.

آخر أعمال حورية فرغلي

اختفت حورية فرغلي خلال العامين الماضيين عن الساحة الفنية بسبب أزمتها الصحية، وتعليق فيلم براءة ريا وسكينة الذي توقف ولم يعلن عن موعد طرحه حتى اليوم.

كان آخر مسلسلات حورية فرغلي هو مملكة الغجر الذي قامت ببطولته عام 2019 في رمضان مع الفنانة فيفي عبده، ونالت عنه العديد من الانتقادات بسبب أزمة أنفها التي أثرت على شكلها وأدائها خلال أحداث العمل.

شارك في بطولة مملكة الغجر كل من حازم سمير وميار الغيطي، وعزة مجاهد، سامح الصريطي، والراحل سناء شافع وهبة عبد العزيز.

ظهرت حورية فرغلي كضيفة شرف في عدد من الأفلام منها حملة فرعون، واستدعاء ولي أمر، قبلما تسوء حالتها الصحية وتضطر لإجراء العملية الجراحية.

أزمة حورية فرغلي الصحية

أجرت حورية فرغلي مؤخرا عملية خطرة في أمريكا لاستعادة وظائف أنفها وتتمكن من الشم والتنفس، وقالت إنها غامرت بحياتها لإجراء الجراحة التي رفض والدها تشجيعها على القيام بها.

بدأت أزمة حورية فرغلي بعد سقوطها من على ظهر الحصان في إحدى المرات، وكسر أنفها، وأجرت العديد من العمليات الجراحية لعلاج حالتها لكن الوضع كان يتحول للأسوء.

وقررت الفنانة حورية فرغلى، رفع دعوى قضائية لمقاضاة طبيب تجميل تسبب في تشوه أنفها، وكانت حورية دخلت المستشفى لعمل عملية تجميل بالأنف، إلا أن النتيجة كانت تشوها، وهو ما اضطرها إلى الابتعاد فترة عن التمثيل.

حورية فرغلي تنتقد زملاء الوسط الفني

انتقدت حورية فرغلي عقب عودتها زملائها بالوسط الفني، وقالت في لقاء تلفزيوني مع برنامج واحد من الناس:" الفن الآن أصبح يعتمد على الشللية، وعلشان كده مش بشتغل، وأنا عندى ضوابط بتحكمنى في عائلتى.. أنا مش متزوجة وما ينفعش أدخل البيت متأخر".

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لا تحمل أي عداء أو كراهية لزملائها من الفنانين أو الفنانات، ولكنّها استغربت منهم أثناء فترة مرضها بعدم السؤال والاطمئنان عليها.

وتابعت "فرغلي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة": "استغربت من عدم سؤال زملائي عليا، وأنا مش بشحت السؤال ولا حاجة، بس استغربت من موقفهم خاصة محمد رمضان، الذى حاولت مقابلته أثناء تصوير الأسطورة ولكنها وجدت صعوبة.

وأضافت حورية فرغلي:"موقف محمد رمضان غريب لأن في فيلم "عبده موته" طلب مني أكون بطله أمامه، وافقت على المشاركة معه بدون أي مقابل، متابعة "اقسم بالله ماخدتش مليم من فيلم عبده موتة وقلب الأسد بهدف المجاملة والمساعده خاصة في بداياته المهنية وكانت خدمة مني، واقول له كفاية اللي انت فيه".