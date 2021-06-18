مدير آبل: قانون الاتحاد الأوروبي المقترح يهدد خصوصية وأمان مستخدمي آيفون

يساعد على اختراق البيانات الشخصية

قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل الأمريكية، تيم كوك، إنه يعتقد أن القانون المقترح باسم DMA أو Digital Markets Act من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي ينظم الأسواق الرقمية ؛ سيهدد أمان مستخدمي هواتف الآيفون في العالم، وذلك بسبب اجباره الشركة على السماح للمستخدمين بتحميل برامج غير البرامج الموجودة في متجر آبل App Store .

وأضاف كوك بأن قانون DMA الذي يتم مناقشته من قبل الاتحاد الأوروبي يحتوي على بعض الأجزاء الجيدة والمفيدة ولكن هناك أجزاء أخرى منه ليست في مصلحة مستخدمي هواتف آيفون وتهدد خصوصيتهم وأمانهم.

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن قانون DMA يركز على الشركات الكبرى مثل آبل وجوجل وأمازون، وينظم قواعد تجبر هذه الشركات على الامتثال لقواعد المنافسة العادلة بالإضافة إلى إجبار الشركات بفتح منصاتها أم المنافسين.

واحدة من أهم المشكلات لدى تيم كوك في قانون DMA المقترح أنه سيجعل مستخدمى هواتف آيفون يقومون بتحميل برامج خارج المتجر الرسمي لآبل App Store ، والتي من شأنها تهديد خصوصية وأمان مستخدمي آيفون، حيث تجبر آبل التطبيقات الموجودة في متجرها على عدد كبير من الشروط لحماية المستخدمين من الاستغلال والاختراق وسرقة البيانات.

في حين أن التطبيقات الأخرى الغير موجودة في متجر App Store من آبل لا تخضع لنفس القواعد أو المراجعات التي تقوم بها شركة آبل باستمرار مما يقوض ويهدد خصوصية مستخدمي هوتف آيفون.



