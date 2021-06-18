هواوي تواجه مشكلة كبيرة بشأن إطلاق هواتف Mate 50

قد يتم استبعادها هذا العام

كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية تواجه مشكلة كبيرة بشأن هواتفها الرائدة Mate 50 ، حيث من المحتمل بشكل كبير أن يتم استبعاد إطلاق الهواتف هذا العام، حيث تعاني الشركة من نقص هائل في أشباه الموصلات اللازمة لتصنيع الهواتف والتي تعد جزء ا رئيسيا في تصنيعها.

وبحسب تقرير من موقع cnBeta الصيني فإن القرارات الأمريكية الأخيرة والتي تم التصديق عليها من قبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تعتبر امتدادا لقرارات سابقه دونالد ترامب، حيث أكدت القرارات استمرار الحظر المفروض على شركة هواوى الصينية، وحظر تعامل الشركات الأمريكية معها مما نتج عنه مشكلة هواتف Mate 50 .

ولم تعلق شركة هواوي الصينية على تأكيد إلغاء هواتفها الرائدة Mate 50 أم أنها ستواصل عمليات تصنيعها تمهيدا لإطلاقها في شهر سبتمبر القادم، أم أنه سيتم تأجيلها لنهاية العام الحالي، ولكن حتى الآن ليست هناك خطة واضحة من هواوي .

وأدى الضغط على شركة هواوي منذ عام 2019 حتى الآن إلى خسائر كبيرة جدا للشركة إلى حرمانها من تصنيع هواتفها بالشكل المعتاد وحرمانها من خدمات جوجل والشركات الأمريكية مثل شركة كوالكوم، بالإضافة إلى أنها تواجه مع باقي الشركات العالمية الأخرى نقص هائل من أشباه المواصلات والرقائق.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلغاء حظر التطبيقات الصينية تيك توك ووي شات جدلا كبيرا ، حيث اعتقد البعض أنها تمهيدا لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بعد قرارات وضع الشركات الصينية على قائمة الحظر التجاري منذ عام 2019 .

وعلى العكس من ذلك فإن الحكومة الأمريكية لا زال موقفها من شركة هواوي الصينية والشركات الأخرى المحظورة موقفا ثابتا، حيث لن يتم السماح للشركات الأمريكية معها في القريب العاجل وسيظل الحظر كما هو .



ووقع الرئيس بايدن، خلال الفترة القليلة الماضية قرارا بحظر 59 شركة صينية على رأسها شركة هواوي، نظرا لتشكيل هذه الشركات خطورة كبيرة على الأمن القومي الأمريكي.