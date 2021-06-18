مايكروسوفت تجرى أكبر تحديث من نوعه لتطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams

حصل تطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، على أكبر تغيير له على الإطلاق حيث دمجت الشركة الجداول والرسوم البيانية والقوائم الثابتة وكذلك المحادثات في مكون واحد حيث يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع مكالمات الفيديو، بدلا من الذهاب إلى تطبيقات مايكروسوفت الأخرى.

وبحسب موقع The Verge فإن مستخدمي تطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams سيحصلون قريبا على كل هذه الميزات خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قامت شركة مايكروسوفت بالتسهيل على المستخدمين بالتزامن مع عودة الموظفين إلى الشركات وتطبيق النظام الهجين الخاص بالعمل من المنزل مع العمل من المكاتب.

ويعرف التغيير الجديد الذى قامت به مايكروسوفت على تطبيق مكالمات الفيديو Microsoft Teams باسم نظام Fluid الذى يعتبر دمجا لعدد كبير من الأدوات والميزات في ميزة واحدة ، حيث سيمكن للمستخدمين القيام بإجراء حفظ وتعديلات على المعلومات والبيانات بشكل سريع وسهل مثل تطبيق OneNote .

وقال رون بيسنر ، مدير إدارة برنامج Fluid في مايكروسوفت ، أن المستخدمين سيكونون قادرين على الدمج بين كل الأدوات الموجودة فى التحديث الجديد واستخدامها بشكل سلس قبل اجتماع الفيديو في تطبيق Microsoft Teams وكذلك بعد انتهاء الاجتماع.

كما لن يحتاج المستخدمون إلى تحميل تطبيق Microsoft Teams للاستفادة من ميزة الاستخدام المجانى، حيث سيكون عليهم الدخول مباشرة من على موقع Microsoft Teams من خلال الويب على أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب، كما يمكنهم الوصول إلى أكثر من 49 مستخدم من الأهل والأصدقاء عن طريق ميزة Together Mode التى تضع المستخدمين فى بيئة افتراضية.

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت لمستخدمو تطبيق Microsoft Teams من الاتصال بأصدقائهم وزملائهم فى العمل عن طريق الفيديو بشكل مجانى لمدة 24 ساعة، وذلك لما يصل إلى عدد أقصاه 300 مستخدم، على عكس التطبيقات الأخرى مثل تطبيق Zoom الشهير والذى يتيح لمستخدميه اجراء مكالمات مجانية لمدة 40 دقيقة فقط .

