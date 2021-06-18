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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أعلى من Mi 11 Ultra

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن هاتف Mi MIX 4 القادم من شاومي

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت عن هاتف شاومي Mi MIX 4 القابل للطي

كشفت تقارير، أن شركة شاومى الصينية ستطلق الجيل الجديد من هواتف Mi MIX حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Mi MIX 4 ومن المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 ومن المقرر أن يصدر الهاتف بسعر أعلى كثيرا من هاتفMi 11 Ultra  . 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Mi MIX 4 من المتوقع أن يصدر بتقنية الجيل الثالث من الكاميرات حيث سيقدم كاميرا سيلفى تحت الشاشة، بالإضافة إلى احتوائه على قوة شحن خارقة وهو الأمر الذى سيجعله يصدر بسعر أعلى من هاتف Mi 11 Ultra

 

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ويعتبر هاتف شاومي Mi Mix 4 هو أول هاتف يمكن توجيه شاشته للتحرك عن طريق الضغط على الشاشة أو عن طريق الصوت، أو باستخدام جزء من الشاشة على اللوحة الخلفية كما يمكن التقاط صورة شخصية بالكاميرا الرئيسية. 

 

ويحتوى  هاتف شاومي Mi MIX 4 على شاشة مرنة  من نوع OLED بجودة  Full-HD+ مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتغطي الشاشة المرنة اللوحة الأمامية بالكامل، كما تغطي اللوحة السفلية وتمتد على معظم جسم الهاتف من الخلف، حيث من الممكن تحريك الشاشة الأمامية لأسفل بضعة سنتيمترات ثم يتم فتح الوحدة مع الكاميرا الأمامية. 
 

ويحتوى شاومي Mi MIX 4 على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 120 واط، يشحن البطارية بالكامل في غضون دقائق معدودة . 
 

وسيبلغ سعر هاتف  شاومي Mi MIX 4 سعرا أعلى من هاتف Mi 11 Ultra  الذى تم إطلاقه مؤخر بحوالى 915 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 400 . 14 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة. 

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