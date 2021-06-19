"حقوق الطفل" .. محاضرة ثقافية بالمنيا

فى إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو بفرع ثقافة المنيا، نظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية إحتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو قدمتها الفنانة شيماء فتحى، كما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية إحتفالا بهذه الذكرى من تنفيذ الفنان سليمان صالح.

قدم قصر ثقافة مغاغة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "إبداعات حرة" من تنفيذ الفنان بشير محمد، وأعد بيت ثقافة جاهين ورشه فنية وحكي للأطفال، واستخدام الصلصال فى عمل أشكال طيور مثل البطة من تنفيذ الفنانة هبه عزت، فيما بيت ثقافة ديرمواس محاضره بعنوان "ثوره ٣٠ يونيو إراده شعب" حاضرها حماده عبد الرحمن، ونظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية تدريب على الرسم والتلوين مع أمل عبد الرازق.

بجانب تقديم بيت ثقافة بنى مزار محاضرة بعنوان "حقوق الطفل" حاضرها انوار حسن علي وتحدثت عن حق الطفل في الحصول على اسم وجنسيه، وهى من أهم الحقوق التي تضمن حقه كإنسان، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيته وضرورة إثبات والديه، وذلك للحفاظ على هويته الشخصية، وأيضا له حق الحياة والنماء، الاسرة، الصحة والتعليم وغيرها، بجانب ورشة فنية عن "الصيف" من تنفيذ الفنانة شرين عادل.