حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب من شخص محدد

بدون حظره..

تهتم شركة واتساب، دائما بخصوصية مستخدميها على تطبيق التراسل التابع لها، ومن بين العديد من الميزات المخصصة لحماية خصوصتيهم يفتقر WhatsApp، إلى ما يسمى القائمة السوداء.

ولا يحتوي تطبيق واتساب، على وظيفة تمكن مستخدمي الخدمة من تقييد أو حجب جهات الاتصال من رؤية صورة الملف الشخصي، ولحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة تتيح لك إخفاء صورة ملفك الشخصي على التطبيق، وحجب جهة اتصال محددة من رؤيتها لإخفاء هوية حسابك وتكون أكثر أمانًا، وفقا لموقع "explica".

وتتيح لك الحيلة تهيئة صورة ملفك الشخصي على واتساب، بحيث لا تتمكن جهات اتصال التي تحددها من ملاحظتها، ويجدر الإشارة إلى أن إخفاء صورة حسابك لا يمنع ذلك الشخص من بدء محادثة معك، لذا فهي ليست مثل ميزة الحظر المعروفة على التطبيق.

الطريقة الأولى : كيفية إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق جهات الاتصال الخاصة بك على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: ابحث عن جهة الاتصال التي لا تريد أن ترى صورة ملفك الشخصي على واتساب.

الخطوة الثالثة: انقرعلي الاسم المحدد للوصول إلى معلومات الاتصال الخاصة به.

الخطوة الرابعة: انقر خيار تحرير أو تعديل جهة الاتصال المختارة.

الخطوة الخامسة: قم بكتابة # 31 # في بداية رقم الهاتف ثم قم بحفظ التغييرات.

الطريقة الثانية: إخفاء صورة ملفك الشخصى على واتساب من جهات اتصالك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الإعدادات Settings.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy.

الخطوة الرابعة: انقر فوق خيار الصورة الشخصية، يأتي واتساب بإعداد افتراضي وهو الجميع everyone.

الخطوة الخامسة: إذا أردت عرض صورة الملف الشخصي على جهات الاتصال الخاصة بك، حدد خيار "جهات الاتصال الخاصة بي My contacts".

الخطوة السادسة: حدد خيار "لا أحد anybody"، إذا كنت لا تريد عرض الصورة لأي شخص، بمجرد إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب ستظهر صورة رمزية رمادية في الملف الشخصي لجميع المستخدمين على المنصة.