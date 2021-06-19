عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون حظره..

حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب من شخص محدد

واتساب
واتساب

تهتم شركة واتساب، دائما بخصوصية مستخدميها على تطبيق التراسل التابع لها، ومن بين العديد من الميزات المخصصة لحماية خصوصتيهم يفتقر WhatsApp، إلى ما يسمى القائمة السوداء.

ولا يحتوي تطبيق واتساب، على وظيفة تمكن مستخدمي الخدمة من تقييد أو حجب جهات الاتصال من رؤية صورة الملف الشخصي، ولحسن الحظ، هناك خدعة بسيطة تتيح لك إخفاء صورة ملفك الشخصي على التطبيق، وحجب جهة اتصال محددة من رؤيتها لإخفاء هوية حسابك وتكون أكثر أمانًا، وفقا لموقع "explica".

 

منها العرض لمرة واحدة.. 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريبا

ميزة جديدة من واتساب تخلصك من مشكلة مزعجة.. تعرف عليها

 

وتتيح لك الحيلة تهيئة صورة ملفك الشخصي على واتساب، بحيث لا تتمكن جهات اتصال التي تحددها من ملاحظتها، ويجدر الإشارة إلى أن إخفاء صورة حسابك لا يمنع ذلك الشخص من بدء محادثة معك، لذا فهي ليست مثل ميزة الحظر المعروفة على التطبيق.

 

الطريقة الأولى : كيفية إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق جهات الاتصال الخاصة بك على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: ابحث عن جهة الاتصال التي لا تريد أن ترى صورة ملفك الشخصي على واتساب.

الخطوة الثالثة: انقرعلي الاسم المحدد للوصول إلى معلومات الاتصال الخاصة به.

الخطوة الرابعة: انقر خيار تحرير أو تعديل جهة الاتصال المختارة.

الخطوة الخامسة: قم بكتابة # 31 # في بداية رقم الهاتف ثم قم بحفظ التغييرات.

 

الطريقة الثانية: إخفاء صورة ملفك الشخصى على واتساب من جهات اتصالك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ومن القائمة المنسدلة انقر على خيار الإعدادات Settings.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار الحساب Account، ثم الخصوصية Privacy.

الخطوة الرابعة: انقر فوق خيار الصورة الشخصية، يأتي واتساب بإعداد افتراضي وهو الجميع everyone.

الخطوة الخامسة: إذا أردت عرض صورة الملف الشخصي على جهات الاتصال الخاصة بك، حدد خيار "جهات الاتصال الخاصة بي My contacts".

الخطوة السادسة: حدد خيار "لا أحد anybody"، إذا كنت لا تريد عرض الصورة لأي شخص، بمجرد إخفاء صورة الملف الشخصي على واتساب ستظهر صورة رمزية رمادية في الملف الشخصي لجميع المستخدمين على المنصة.

واتساب صورة الملف الشخصى صورة واتساب تطبيق واتسآب جهات اتصال الواتس

موضوعات متعلقة

تخلص من إشعار واتساب المزعج على أندرويد.. بطريقتين

واتسآب لمالكي آيفون.. ميزة جديدة في انتظار الملايين

عملية احتيال خطيرة على واتساب تحظر حسابك.. إليك الحل

ما هي المدة المقرر أن يحذف فيها الحساب الغير نشط؟.. واتساب يجيب

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسي خلال 4 أيام

حيلة ذكية لإخفاء صورة بروفايلك على الواتساب من شخص محدد

كيفية القصر والجمع في الصلاة بالتفصيل.. الإفتاء ترد

العدسات التجسسية ترصد جيب جراند شيروكي 4XE.. صور

بريطانيا تعلن شروطها لعقد قمة بين جونسون وبوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج.. مخرج يغتصب زوجته

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

أول تعليق من ابن نهال عنبر بعد خضوعها لعملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ