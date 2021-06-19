فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الرياضي، طلبا غريبا، لمسئولي اتحاد كرة القدم المصري.

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بطالب اتحاد كرة القدم المصري باضافة خانة في جدول الدوري العام اسمها ضربات الجزاء(يوضع فيها ضربات الجزاءالتي حصل عليها كل فريق)”.

وتابع: “ستلاحظ إن جزء كبير جدا من قيادة الدوري العام بالريموت كونترول”.

وكان سموحة حقق فوزا كبيرا على بيراميدز، الثلاثاء الماضي، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي، الذي أدار اللقاء من المدرجات للإيقاف، إلى 40 نقطة في المركز الثالث.