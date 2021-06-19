أستاذ مناعة : لقاح كورونا يحمي من السلالة الهندية

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أهمية الحصول علي لقاح كورونا.

قال عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" التطعيم يزيل خطر سلالة دلتا الهندية، والتي تكمن خطورتها في سرعة انتشارها.



ونوه إلي أن السلالة الهندية ليست أخطر من السلالة العادية، ويجب أن لايتم الاستهتار بها خاصة الشباب لأنها قد تصيب ما دون سن الأربعين، ولا تقتصر على كبار السن فيجب عليهم الانتباه لهذا الأمر.



وأشار إلي أن الجديد في علاج أعراض فيروس كورونا هو دواء وليس لقاح، وتم تجربته في أكثر من مركز طبى وستقوم الإمارات بتجربة هذا الدواء، وإذا حدث هذا الأمر بجانب اللقاح سيعمل على الحد بشكل كبير من انتشار الفيروس.