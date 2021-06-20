تزامنا مع اليوم العالمي للأب.. ميدو: والدي الله يرحمه كان معايا فى كل حته

نشر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، صورة قديمه له مع والده عبد تويتر .

وعلق ميدو، علي الصوره قائلا : " أبويا الله يرحمه كان بيجري ورايا في كل حته، حتى وأنا مدرب كان بيجيلي كل المعسكرات ويتفرج على التدريب ، ويقولي ملاحظات ويكتب.. الله يرحمه.



تحتفل البلدان العربية غداً 21 يونيو بيوم الأب العالمي، وبهذه المناسبة دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #يوم الأب العالمي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا .

وانطلق الموسم الثاني من برنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، يوم 12 يونيو الجاري على قناة النهار.



ويبدأ البرنامج في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعتين، من السبت إلى الأربعاء، يستعرض خلالها أهم الأخبار الرياضية، وأقوى الحوارات مع نجوم الصف الأول في الرياضة المصرية، فضلا عن نجوم كرة القدم العالمية، الذين ظهروا في البرنامج خلال موسمه الأول.