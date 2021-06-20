"الصحفيين" تعلن أسماء المجموعة الأولى للدورات التدريبية للمقبلين على القيد

أعلن حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أسماء المجموعة الأولى للزملاء الصحفيين المتقدمين للجنة التدريب، طبقا للترتيب الأبجدي.

وكانت قد أعلنت لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عن افتتاح الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين وذلك بداية من 26 يونيو 2021، مؤكدة أنه سيتم إعلان أسماء كل مجموعة أسبوعيا عبر موقع النقابة طبقا للترتيب الأبجدى كما وردت من لجنة القيد.

وطالبت نقابة الصحفيين بسداد مصروفات التدريب بخزينة النقابة، كما يسمح بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب والدفعة الثانية بعد شهر.

وجاءت أسماء الصحفيين المتقدمين للقيد كالتالي:-

إبراهيم طلال عبدالمنعم الشواربي

إبراهيم عبدالمعطي محمد مراد

أبو الحسين ربيع أبو الحسين إبراهيم

أبو طالب محمود أبو طالب خليل

احمد إبراهيم صابر عبدالغفار

احمد إبراهيم عبدالحميد احمد

احمد أمين محمد أمين

احمد ثروت احمد احمد طعواش

احمد جابر احمد محمد الشرفا

احمد جمال أبو ضيف سيد

احمد حمدي مجاهد إبراهيم

احمد حمزة علي علي الغنام

احمد خيري عبدالحليم حسين

احمد رأفت عبدالله عبدالله

احمد سراج عيد صديق سالم

احمد سعد محمد زاهد

احمد سعيد يسن علي

احمد سليمان محمود سليمان

احمد صبري عبدالمولي فرحات

احمد صلاح عبدالتواب سالم

احمد طارق محمد محمود فوده

احمد طلعت شاكر رسلان

احمد عادل احمد عبدالعليم

احمد عادل البكري السيد

احمد عادل محمود دراز

احمد عبدالحميد محمد علي

احمد عبدالرحمن محمد اسماعيل

احمد عبدالعاطي محمد محمد

احمد عبدالفتاح عبدالله علي

احمد عبدالله عبدالفتاح عبدالله محمد

احمد عبدالنبي زكريا عبدالرحمن

احمد علاء عبدالعال علي الدين

احمد علي علي رضوان

احمد علي كامل محمد

احمد علي محمد السيد

احمد فوزي السيد سالم

احمد كمال علي عبدالمجيد

احمد مجدي عثمان عثمان ابو الحسن

احمد مجدي محمد عبدالرسول همام

احمد محمد إسماعيل سيف الدين

احمد محمد حسين صوان

احمد محمد عبدالله محمود عبدالوهاب

احمد محمد كامل عبدالغني

احمد محمد محمود عيسي

احمد محمد منصور محمود هيبه

احمد محمد عبدالوهاب محمد علي

احمد محمود متولي إبراهيم صوان

احمد مصطفي شعبان عبدالله

احمد ممدوح محمد حلمي محمدي

احمد ياسر عبدالله حامد محمد

أريج احمد يسري سعد الجيار

أسامه فايز يسن فرج

أسامه محي الدين ربيع محمد

إسراء توفيق محمود محمد

إسراء جمال إمام عبدالعال

إسراء عبدالقادر محمد عبدالقادر

إسراء محمد سعد محمد

إسراء محمد شوقي سلامه محمد

إسراء نعيم احمد عثمان نعيم

إسلام أسامه أبو الفتوح عبدالفتاح

إسلام جمال محمد حسن

إسلام خالد عبدالشافي علي

إسلام علي عبدالعزيز فليفل

إسلام محمود محمد علي

أسماء إبراهيم حمدي عباس

أسماء خالد محمد عبدالوهاب

أسماء سمير احمد محمد

أسماء صبحي عبدالسلام السيد

أسماء عبدالوهاب السيد يوسف

أسماء محمد عيد عبدالشافي

أسماء محمد محمد عمر

اشرف سالم مبروك عوض

اشرف محمد احمد عبدالمنعم

الحسيني محمد عبده حمد موسي

السيد عبدالعزيز عبدالهادي البشلاوي

السيد محمد السيد عبداللطيف

الفاروق احمد فاروق احمد محمد

أمال عبدالله حسين السيد

اماني عاذر زكي سليمان

اماني عبدالعزيز علي السيد

اماني محمد حسن محمد

اماني محمد محمد محمد ابو عيسي

أمير عبدالمسيح عبدالله الياس

أمير فرج سيد احمد فرج الخرباوي

أمير مصطفي علي علي المنفلوطي

امينة علي وفيق اسماعيل

أنغام محمد حسن محمد يوسف

آيات عبدالباقي السيد عبدالكريم

إيمان محمد محمود علي

إيمان حامد شاكر شاكر محمد

إيمان صبري أنور السنهوري

إيمان عادل محمد محمد بدوي

إيمان عاطف السيد محمد

إيمان عبدالقادر فهمي حسن الشعراوي

إيمان مجدي حسين احمد محمود

إيمان محمد حسين عمر

إيمان محمد رضوان فهمي رضوان

إيمان محمد علي حسن مرجان

إيمان محمود احمد حجيجه

أيمن مصطفي يونس علي حجازي