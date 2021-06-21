عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

عيد الأب
عيد الأب

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من يونيو بـ عيد الأب، فـ الأب هم دائمًا أقوى داعم في حياة المرء،فـ الأب والأم يرشدوننا عندما نتعثر ويقدمون لنا المشورة عندما نشعر بالحيرة وعدم المعرفة، ويحرص الأبناء في هذا العيد على تقديم الهدايا والدعم والحب لأبائهم على كل ما قدمه لهم.

ولكن يمكن للقيود الغذائية أيضًا أن تجعل الشخص يشعر بأنه منفرد في أوقات الوجبات والتجمعات ، وقد يكون هذا أكثر إزعاجًا مع تقدمك أنت أو أحبائك في السن، لذلك يجب تقديم أفضل النصائح لوالدك في عيد الأب.

ومن أهم الهدايا التي يمكن تقديمها لوالدك في عيد الأب، هي تغير في النظام الغذائي للحصول على صحة أفضل، ويمكن أن يمثل تحديًا لكبار السن الذين لديهم عادات غذائية ثابتة، إذا كان الشخص العزيز عليك بحاجة إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتحسين صحته ، فهناك أشياء محددة يمكنك القيام بها أنت ، مقدم الرعاية ، للمساعدة في التغيير والأحتفال بـ عيد الأب بصحة جيدة.

 

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

في عيد الأب.. نشوى مصطفى تسترجع ذكرياتها مع والدها

 

1. دهون أقل تشبعًا : 

من المهم منع أمراض القلب والأوعية الدموية ، لذا ركز على الدهون الصحية المشتقة من المكسرات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم وزيت الزيتون والمصادر النباتية مثل الأفوكادو  . 

2. ضبط السعرات الحرارية : 

نظرًا لتباطؤ عملية التمثيل الغذائي مع تقدم العمر ، فمن المهم تعديل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص يوميًا عمومًا ، والنطاق هو 1400 - 2400 سعرة حرارية في اليوم ، مع حصول الرجال على عدد أكبر من السعرات الحرارية  . 

 

عيد الأب

 

3. الأطعمة الأقل تكريرًا : 

تجنب تمامًا أو قلل من الأطعمة والمشروبات المكررة والمعالجة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والحلويات والكعك والمعجنات، تساهم هذه الأطعمة المصنعة في زيادة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

4. المزيد من الألياف : 

من الأمراض الشائعة التي تصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر داء السكري من النوع 2، تساعد الألياف الغذائية في إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم واستقرارها، تعتبر الأطعمة النباتية أفضل مصدر للألياف . 

5. أضف اللون الطبيعي : 

أضف الكثير من الألوان الطبيعية إلى نظامك الغذائي ، أي الخضروات والفواكه الصحية وليس الأطعمة أو المشروبات المصنعة، وذلك للحفاظ على صحة والديك في عيد الأب، كما يمكن تناول وجبتان إلى ثلاث وجبات من الفاكهة الموسمية كمضادات للأكسدة وتمنع الإمساك.

 

عيد الأب

 

 

المصدر boldsky

عيد الأب الاحتفال بعيد الأب طرق الأحتفال بعيد الأب رسائل تهنئة معايدات عيد الأب

ترشيحاتنا

ملخص مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية

عيد الأب .. تعرف على مكانته في الإسلام ومن أين جاءت فكرة الاحتفال به

إجراء الجراحات الكبرى فى مستشفيات «التأمين الصحي الشامل».. تفاصيل

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

يورو 2020.. ديمبلي يغيب عن موقعة فرنسا والبرتغال بسبب الإصابة

الإمارات تتضامن مع السعودية حيال هجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 21 -6-2021

سعر الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 21-6-2021

الإعلامية داليا أيمن تبكي على الهواء ..شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

الألغام الأرضية تتسبب في وفاة الأميرة ديانا.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

فيديو

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ