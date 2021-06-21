في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من يونيو بـ عيد الأب، فـ الأب هم دائمًا أقوى داعم في حياة المرء،فـ الأب والأم يرشدوننا عندما نتعثر ويقدمون لنا المشورة عندما نشعر بالحيرة وعدم المعرفة، ويحرص الأبناء في هذا العيد على تقديم الهدايا والدعم والحب لأبائهم على كل ما قدمه لهم.

ولكن يمكن للقيود الغذائية أيضًا أن تجعل الشخص يشعر بأنه منفرد في أوقات الوجبات والتجمعات ، وقد يكون هذا أكثر إزعاجًا مع تقدمك أنت أو أحبائك في السن، لذلك يجب تقديم أفضل النصائح لوالدك في عيد الأب.

ومن أهم الهدايا التي يمكن تقديمها لوالدك في عيد الأب، هي تغير في النظام الغذائي للحصول على صحة أفضل، ويمكن أن يمثل تحديًا لكبار السن الذين لديهم عادات غذائية ثابتة، إذا كان الشخص العزيز عليك بحاجة إلى إجراء تغييرات في النظام الغذائي لتحسين صحته ، فهناك أشياء محددة يمكنك القيام بها أنت ، مقدم الرعاية ، للمساعدة في التغيير والأحتفال بـ عيد الأب بصحة جيدة.

1. دهون أقل تشبعًا :

من المهم منع أمراض القلب والأوعية الدموية ، لذا ركز على الدهون الصحية المشتقة من المكسرات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم وزيت الزيتون والمصادر النباتية مثل الأفوكادو .

2. ضبط السعرات الحرارية :

نظرًا لتباطؤ عملية التمثيل الغذائي مع تقدم العمر ، فمن المهم تعديل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص يوميًا عمومًا ، والنطاق هو 1400 - 2400 سعرة حرارية في اليوم ، مع حصول الرجال على عدد أكبر من السعرات الحرارية .

عيد الأب

3. الأطعمة الأقل تكريرًا :

تجنب تمامًا أو قلل من الأطعمة والمشروبات المكررة والمعالجة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والحلويات والكعك والمعجنات، تساهم هذه الأطعمة المصنعة في زيادة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

4. المزيد من الألياف :

من الأمراض الشائعة التي تصيب الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر داء السكري من النوع 2، تساعد الألياف الغذائية في إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم واستقرارها، تعتبر الأطعمة النباتية أفضل مصدر للألياف .

5. أضف اللون الطبيعي :

أضف الكثير من الألوان الطبيعية إلى نظامك الغذائي ، أي الخضروات والفواكه الصحية وليس الأطعمة أو المشروبات المصنعة، وذلك للحفاظ على صحة والديك في عيد الأب، كما يمكن تناول وجبتان إلى ثلاث وجبات من الفاكهة الموسمية كمضادات للأكسدة وتمنع الإمساك.

عيد الأب

المصدر boldsky