يورو 2020.. ديمبلي يغيب عن موقعة فرنسا والبرتغال بسبب الإصابة

ديمبلي يغيب عن موقعة فرنسا والبرتغال بسبب الإصابة، وفقا لما أكدته تقارير صحفية فرنسية، من أن عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة ومنتخب الفرنسي، سيغيب عن مباراة بلاده ضد البرتغال يوم الأربعاء ببطولة يورو 2020.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البرتغالي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ "يورو 2020".

وكان ديمبلي دخل كبديل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني في مباراة فرنسا والمجر، أول أمس السبت، لكنه خرج في الدقيقة 87 متأثرًا بالإصابة، ليشارك توماس ليمار بدلا منه.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ديمبلي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعادل منتخب فرنسا أمام المجر

تعادل منتخب فرنسا أمام نظيره المجري، بهدف لكل منهما، السبت الماضي، في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 4 نقاط، وفرطت في فرصة حسم التأهل مبكرًا قبل صدام قوي في الجولة الأخيرة ضد البرتغال حامل اللقب.