وفد من جامعة حلوان يبحث الإسهام في مبادرة حياة كريمة

قام وفد من جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة نائب محافظ الجيزة الدكتورة هند محمد أحمد عبد الحليم لبحث خطة الجامعة في الإسهام في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أبدى الدكتور ماجد نجم سعادته بمشاركة جامعة حلوان في مبادرات قومية ، مؤكداً على استعداد الجامعة التام لخدمة الوطن والمشاركة في أي مبادرات وطنية، وتقديم كافة الإمكانات والكوادر من أجل تحقيق تنمية الوطن المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وخاصةً هذه المبادرة التي تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا في الريف والعشوائيات، وتحقيق التنمية الشاملة و القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطنين والارتقاء بمستواهم الاجتماعي والاقتصادي، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وسد الفجوات التنموية، وإحياء قيم المسئولية المجتمعية.

و أوضح الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان أن مبادرة حياة كريمة تضم عدة محاور من بينها : الطبية، والتوعوية، والتعليمية في مجال محو الأمية، والتثفيفية، وريادة الأعمال، والورش الفنية، مضيفًا أنه تم خلال الزيارة مناقشة كيفية سرعة البدء في هذه المحاور المختلفة، وبدء خطوات تنفيذ المبادرة في إحدى وعشرين قرية تابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

خطة الجامعة

وأكد أن خطة الجامعة تأتي في إطار دور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، و المشاركة في وضع المبادرة الرئاسية الكريمة موضع التنفيذ، وهى المبادرة التى تولى عناية كبيرة بالتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية من مختلف الزوايا لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في القرى المختلفة.

وفد جامعة حلوان

وتكون وفد جامعة حلوان من : الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وحل المشكلات المجتمعية، و الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، والدكتورة رشا صالح وكيل الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرفانا مجدى رئيس قسم الأورام بكلية الطب.