سريان جواز السفر الصحي في الاتحاد الاوروبي.. التفاصيل

كشف الدكتور حسين خضر نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تفاصيل سريان جواز السفر الصحي في الاتحاد الاوروبي.

وأضاف خضر، في حوار عبر سكايب من ألمانيا، مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الاثنين، أنه بداية من أول الشهر المقبل سيتم سريان جواز السفر الصحي في الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذا الأمر جاء بهدف مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور حسين خضر نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن الجواز الصحي الجديد سيطبق على كل مواطنين الاتحاد الأوروبي، متابعا أن هذا الأمر في غاية الاهمية في ظل الظروف الحالية الجائحة.

وأوضح الدكتور حسين خضر نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن حملات التطعيم في أوروبا تتم بشكل سريع، ويشمل جميع المواطنين من خلال عدة لقاحات ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاحات التي يتم التطعيم بها حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري يستخدم في علاج ضمور العضلات، مؤكدة أن هذا الإجراء سوف يساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.



يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل " التحدث، المشي ،التنفس، البلع"، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من التكليفات الرئاسية بمنح الأولوية الاستراتيجية لتوفير الدواء بالسوق المصري، وحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطن المصري، ومتابعة هيئة الدواء المصرية معاناة العديد من أبناء الوطن مصابي ضمور العضلات.

يأتي متوافقا مع رصد منظومة الشكاوى الحكومية لاستغاثات مرضى ضمور العضلات، وهو ما دفع الهيئة إلى العمل بأقصى طاقة ممكنة من أجل تخفيف الألم، وتوفير الدواء المعالج لمرض ضمور العضلات في سوق الدواء المصري.