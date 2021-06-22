عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بينقل الكلام لمراته.. تفاصيل جديدة عن رفض الأمير ويليام وكيت الحديث مع هاري

الامير هاري وميجان
الامير هاري وميجان ماركل

كشف مؤرخ ملكي، أن الأمير وليام، وكيت ميدلتون، لم يتحدثا مع الأمير هاري، بعد جنازة الأمير فيليب، ورغم أن الأمر بدا غريبا، لكنهما اتخذا هذا القرار؛ لأنهما كانا يخشيان تسريب لأي كلام يدور بينهم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم مشاهدة الثلاثة يسيرون معا خلال الجنازة، وتحدثوا لبضع دقائق فقط أثناء مغادرتهم جنازة جدهم في قلعة وندسور في أبريل الماضي، وكان يعتقد في ذلك الوقت أن الأخوة تحدثوا بعد ذلك مع بعضهم البعض ومع والدهم الأمير تشارلز لمدة ساعتين تقريبًا.

txt

كيف سرق الأمير هاري جوهرة تاج الملكة إليزابيث؟.. تفاصيل

txt

الصلح خير.. نصيحة اتبعها هاري وميجان ماركل لمصالحة الملكة إليزابيث

وقيل إن هذا كان على أمل إصلاح العلاقات بعد مقابلة الأمير هاري وميجان مع أوبرا وينفري، ولكن كشف المؤرخ الملكي البارز روبرت لاسي في نسخة محدثة من كتابة (Battle of the Brothers) أن المحادثة لم تتم؛ لأن ويليام وتشارلز كانوا قلقين من تسريب محادثتهم.

 

وبحسب الكتاب الذي يتم تسلسله في صحيفة التايمز ، كتب لاسي: "لقد أخبروا أصدقاءهم أنهم لا يرون أي فائدة من التحدث إلى هاري لأن أي مناقشة ستنتقل بكل تفاصيلها إلى ميجان ليتم تسريبها عبر أوبرا وينفري أو اي وسيلة أخرى، مما يعني غياب الخصوصية في العائلة المالكة تماما".

 

وقيل إن الأمير تشارلز عاد إلى منزله في ويلز، بينما ذهبت كيت وويليام إلى منزلهما في قصر كينسينجتون لوضع أطفالهما في الفراش، وجاءت مخاوف ويليام وتشارلز بعد أن كشفت صديقة ميجان، وتدعى جايل كينج، على قناة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، أنه بينما كان الأمير هاري قد أجرى محادثات مع شقيقه ووالده بعد مقابلته مع أوبرا ، فإن هذه المناقشات لم تكن مثمرة".

جنازة الأمير فيليب
جنازة الأمير فيليب

وقالت في مارس: "حسنًا ، لقد اتصلت بهم بالفعل لمعرفة ما يشعرون به ، هذا صحيح ، لقد تحدث هاري إلى أخيه ووالده أيضًا، وكانت الكلمة التي تلقيتها هي أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل".

 

وأوضح "ليسي" في كتابه إنه ليست مصادفة أن الأميرة آن ولا كونتيسة ويسيكس - زوجة الأمير إدوارد - تحدثتا علنًا مع الأمير هاري في يوم جنازة الأمير فيليبس. ، وكتب: "شعر الناس بالغضب بسبب ما رأوه خاصة أنه في المقابلة التلفزيونية ونفاق ميجان، فقدوا جزء كبير من شعبيتهم ومصادقيتهم".

 

ولكن كانت قد وفشلت كينج ، 66 عامًا ، وهي أيضًا صديقة مقربة لأوبرا ، في إعطاء أي أمثلة على القصص التي تحدثت ميجان عنها في المقابلة، لكنها أضافت أن ميجان لديها مستندات لدعم كل ما قالته في مقابلة أوبرا، وأضافت:  "أعتقد أن ما هو مزعج هو استمرار القصر بالقول إنهم يريدون العمل على حل المشكلة بشكل خاص، ولكن لم يتحدث أحد من العائلة المالكة إلى ميجان بعد".

حادث تسريب الامير هاري الأمير ويليام كيت ميدلتون تشارلز هاري وميجان العائلة المالكة الأمير تشارلز الامير فيليب أوبرا وينفري قلعة وندسور وليام وكيت

ترشيحاتنا

بشائر الصيف.. خبراء الأرصاد يكشفون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ملخص وهدف فوز منتخب الأرجنتين أمام باراجواي في كوبا أمريكا

عقوبة النوم عن صلاة الفجر وأدائها بعد طلوع الشمس.. يحرمك 10 أرزاق يومية

بينقل الكلام لمراته.. تفاصيل جديدة عن رفض الأمير ويليام وكيت الحديث مع هاري

بجودة 4K.. سامسونج تكشف أحدث إصداراتها من شاشات الكمبيوتر

باختيار الجماهير .. فورد تكشف صاحبة الإصدار الذهبي "بوما ST"| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

فرجاني ساسي يمنع انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك.. تفاصيل

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ