بينقل الكلام لمراته.. تفاصيل جديدة عن رفض الأمير ويليام وكيت الحديث مع هاري

كشف مؤرخ ملكي، أن الأمير وليام، وكيت ميدلتون، لم يتحدثا مع الأمير هاري، بعد جنازة الأمير فيليب، ورغم أن الأمر بدا غريبا، لكنهما اتخذا هذا القرار؛ لأنهما كانا يخشيان تسريب لأي كلام يدور بينهم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم مشاهدة الثلاثة يسيرون معا خلال الجنازة، وتحدثوا لبضع دقائق فقط أثناء مغادرتهم جنازة جدهم في قلعة وندسور في أبريل الماضي، وكان يعتقد في ذلك الوقت أن الأخوة تحدثوا بعد ذلك مع بعضهم البعض ومع والدهم الأمير تشارلز لمدة ساعتين تقريبًا.

وقيل إن هذا كان على أمل إصلاح العلاقات بعد مقابلة الأمير هاري وميجان مع أوبرا وينفري، ولكن كشف المؤرخ الملكي البارز روبرت لاسي في نسخة محدثة من كتابة (Battle of the Brothers) أن المحادثة لم تتم؛ لأن ويليام وتشارلز كانوا قلقين من تسريب محادثتهم.

وبحسب الكتاب الذي يتم تسلسله في صحيفة التايمز ، كتب لاسي: "لقد أخبروا أصدقاءهم أنهم لا يرون أي فائدة من التحدث إلى هاري لأن أي مناقشة ستنتقل بكل تفاصيلها إلى ميجان ليتم تسريبها عبر أوبرا وينفري أو اي وسيلة أخرى، مما يعني غياب الخصوصية في العائلة المالكة تماما".

وقيل إن الأمير تشارلز عاد إلى منزله في ويلز، بينما ذهبت كيت وويليام إلى منزلهما في قصر كينسينجتون لوضع أطفالهما في الفراش، وجاءت مخاوف ويليام وتشارلز بعد أن كشفت صديقة ميجان، وتدعى جايل كينج، على قناة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، أنه بينما كان الأمير هاري قد أجرى محادثات مع شقيقه ووالده بعد مقابلته مع أوبرا ، فإن هذه المناقشات لم تكن مثمرة".

جنازة الأمير فيليب

وقالت في مارس: "حسنًا ، لقد اتصلت بهم بالفعل لمعرفة ما يشعرون به ، هذا صحيح ، لقد تحدث هاري إلى أخيه ووالده أيضًا، وكانت الكلمة التي تلقيتها هي أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل".

وأوضح "ليسي" في كتابه إنه ليست مصادفة أن الأميرة آن ولا كونتيسة ويسيكس - زوجة الأمير إدوارد - تحدثتا علنًا مع الأمير هاري في يوم جنازة الأمير فيليبس. ، وكتب: "شعر الناس بالغضب بسبب ما رأوه خاصة أنه في المقابلة التلفزيونية ونفاق ميجان، فقدوا جزء كبير من شعبيتهم ومصادقيتهم".

ولكن كانت قد وفشلت كينج ، 66 عامًا ، وهي أيضًا صديقة مقربة لأوبرا ، في إعطاء أي أمثلة على القصص التي تحدثت ميجان عنها في المقابلة، لكنها أضافت أن ميجان لديها مستندات لدعم كل ما قالته في مقابلة أوبرا، وأضافت: "أعتقد أن ما هو مزعج هو استمرار القصر بالقول إنهم يريدون العمل على حل المشكلة بشكل خاص، ولكن لم يتحدث أحد من العائلة المالكة إلى ميجان بعد".