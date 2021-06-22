عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمود فرفور ينضم لفريق عمل فيلم "العلمين"

محمود فرفور
محمود فرفور

انضم الممثل الشاب محمود فرفور بشكل رسمي، لأسرة عمل فيلم “العلمين”، الذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة الفنانين “خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي”.. وآخرون.

 

وأبدى "فرفور”، سعادته بالانضمام إلى أسرة الفيلم، منوها بأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مشرف ويضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

 

تفاصيل مشاركة محمود فرفور في فيلم العلمين
 

يشار أن الممثل  محمود فرفور، شارك في عدة اعمال سابقة، منها مسلسل الاب الروحي، ومسلسل لمس اكتاف.

 

الجدير بالذكر فيلم  "العلمين" سيناريو وحوار محمود وهبة وإخراج محمد جمال الحديني وبطولة  خالد سليم، احمد كرارة، محمد مهران  محمود ححازي ، وآخرين.

 

من هو محمود فرفور؟

 

جدير بالذكر، أن محمود فيرو اشتهر مؤخرًا بدرجة الشبه الكبيرة التي تجمعه بالنجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، وظهر في عدد من البرامج مثل "معكم مني الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC وبرنامج "ميس اندر استاند" الجزء التاني، كما ظهر في عدد من الإعلانات مثل إعلان " ايجي بنك".

الممثل الشاب محمود فرفور فيلم العلمين عيد الأضحى المبارك الفنان خالد سليم أفلام سينمائية

ترشيحاتنا

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ملف السد.. أحمد موسى: لدينا ثقة كاملة في السيسي والجيش والشرطة والمخابرات

محافظة القاهرة تكشف حقيقة هدم مقبرة رجاء الجداوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ