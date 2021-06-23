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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغزل فى الأهلي.. حازم إمام يغري فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

صدى البلد

أشاد حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق بفريق النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 

 

وأضاف حازم إمام عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الاهلي قدم مباراة رائعه أمام الترجي واستحق الفوز باكثر من هدف مشددا على أن الفريق كان منظما وهادئا على الرغم من الأحداث التي سبقت المباراة .

الترجي

وتابع أن الترجي لم يقم بأي هجمة خلال المباراة واستحق الهزيمة مشددا على أن الأهلي وضع الترجي في حجمه الطبيعي .

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فرجاني ساسي

وعن فرجاني ساسي نجم الزمالك أكد أنه يتمنى أن يجدد عقده مع الفريق خاصة في ظل حب الجماهير الجارف له وهو الأمر الذي لا يتكرر كثيرا 

 

وأضاف أن فرجاني من الممكن أن يكمل الموسم مع الزمالك ويتعاقد مع فريق جديد للموسم المقبل 

 

وأكمل أن بقاء ساسي في تونس وعدم حديثه مع مسؤولي الزمالك أمر سيئ وغير مقبول .

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