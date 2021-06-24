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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتصف يوليو.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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27 يونيو.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية تنظيم المؤتمرات

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جامعة حلوان: دورة تدريبية عن الاختبارات الإلكترونية بداية يوليو

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية، إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي  الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بنظام الـ"أون لاين" يومي ١٥ ، ١٦ يوليو 2021.

 

وأشار المركز إلى أن آخر موعد للتسجيل بهذه الدورة التدريبية يوم 3 يوليو 2021 .

 

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كما نوه المركز انه سيتم بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية و ملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من يوم الثلاثاء  الموافق 22-6  عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان او عبر التقدم للجامعة .

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