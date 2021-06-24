بعد تصريحات وزير النقل عن الأداء بالسكك الحديدية.. نواب: المنظومة تحتاج لحزم شديد ضد المتخاذلين.. وكامل الوزير أحدث طفرة ملموسة

برلماني: الحزم ضروري للنهوض بقطاع السكة الحديد

نائب: منظومة النقل القومية في عهد السيسي لم تشهدها مصر منذ نصف قرن

برلماني يطالب بوضع خطة تستهدف إعادة تأهيل العاملين بالسكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي / الأقصر بطول 118 كم من نجع حمادي الى الأقصر. بإجمالي تكلفة 110 مليون دولار شاملة عامي الضمان والصيانة وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي والذي سيتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level ) SIL4 ) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برجا رئيسيا و 45 مزلقانا ) و أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي تبلغ عددها الحالي 56 قطارا في اليوم الى عدد 200 قطار في اليوم بهذه المنطقة من الشبكة وزيادة السرعة التصميمية الى 160 كم / س خط الإسكندرية / السد العالي ، كما انه الجدير بالذكر سوف تقوم الهيئه برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح , وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية فضلا على الاعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية .

ثم أكد الوزير علي أنه منذ أن شرفه الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة مؤكداً أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري مشيراً الى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر علي معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته وخاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية .

وأكد أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، مشيراً إلي أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام.

وأثنى نواب البرلمان على ما قام به كامل الوزير من جهود كبيرة مضنية من أجل النهوض بمنظومة السكة الحديد، والتي تشكل قطاع كبير يخص العديد من المواطنين، مطالبين بضرورة الحزم تجاه المتقاعسين عن اداء عملهم .

بداية أكد النائب رفعت سعيد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الجهود الملموسة التي قدمتها الدولة المصرية، في مجال النقل، مشيرا إلى التحديثات التي شهدتها هذه المنظومة، وتعزيز قدراتها، اعتبارا من كونها عنصر جوهري وحيوي يمس حياة العديد من المواطنين باختلاف طبقاتهم ودرجاتهم الاجتماعية.

وأشار النائب رفعت سعيد في تصريحات لـ"صدى البلد" على أن وزير النقل كامل الوزير يقوم بمجهود كبير منذ توليه حقبة وزارة النقل، ولا بد من دعمه بشكل كبير هذه الفترة، موضحا أنه لابد من التعامل بحزم مع المقصرين ، وعدم السماح لهم بعرقلة ما يتم من جهود مضنية داخل هذا القطاع.

وأيد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان النائب رفعت السعيد ما ذكره كامل الوزير، بخصوص اتخاذ اجراءات بشأن عدم المتعاونين داخل المنظومة، لأن الإهمال بداخل هذه المنظومة الحيوة يؤدي إلى كوارث وضيع في الأرواح، لذلك الحزم والشدة شيء اساسي في إعادة إصلاح هذه المنظومة، والتي لا ينكر أي أحد ما حدث بداخلها من تطوير وتحديث.

وفي سياق أخر شدد سعيد خلال تصريحاته على أهمية قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، موضحا دوره في حماية أرواح المواطنين، وإصلاح النهج الوظيفي بالمصالح والوظائف الحكومية، وردع كل من تسول له نفسه من العاملين في تعاطي المخدرات، حيث أن هذ الفئة لا تضر نفسها فقط، ولكن ضررها يمس الجميع.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن ما حققه الرئيس السيسي من مشروعات قومية عملاقة بصفة عامة وفى مجال منظومة النقل القومية لم تشهدها مصر على مدى نصف قرن، مشيراً الى أن مصر لأول مرة فى التاريخ تشهد افضل منظومة للطرق والكباري والانفاق والسكك الحديدية، ومترو الانفاق وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب زين الدين عن ثقته فى أن مصر بعد هذه الإنجازات الكبرى التى حققتها فى مشروعات منظومة النقل سوف تنتقل الى التنمية الشاملة بمفهومها الشامل ، وبما يحقق معدلات نمو كبيرة والتصدى لمشكلات الفقر والأمية والمرض والاتجاه نحو تحقيق مستوى افضل فى المعيشة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم.

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللفريق كامل الوزير وزير النقل بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التى تحققت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق من مشروعات خاصة بتحديث وتطوير منظومة النقل والمواصلات بمصر ، مؤكداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كسب الرهان عندما اختار بنفسه الفريق كامل الوزير ليكون وزيراً للنقل .

من جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر ما قامت به الدولة المصرية منذ سنوات وحتى الأن من إحداث نقلة نوعية في قطاع السكة الحديد، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لهذا القطاع، موضحا أنه تم توفير عشرات المليارات لتحديث أنظمة الإشارات، والمزلقانات والسكة بجانب الجرارات والعربات الجديدة من أجل تطوير هذا القطاع وإحداث نقلة نوعية به يشعر بها المواطن على ارض الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قطاع السكك الحديدية في دول العالم يشهد حوادث سنويا وليس في مصر فقط، مشيدا بجهود الوزير كامل الوزير، والذي لا يتوانى في أداء عمله بكل جد واجتهاد من أجل إحداث تطور حقيقي ملموس يشعر به المواطن في هذا المرفق الهام والذي يعتمد عليه كثير من المواطنين في حياتهم اليومية.

وطالب النائب ابراهيم نظير بأهمية ضرورة إعادة تأهيل العاملين وتدريبهم على المنظومة الجديدة للقطارات، حيث أنه يوجد حوادث متكررة يكون سببها العنصر البشري، وهذا الأمر ا يحتاج إلى وقفة لمعالجة هذه الأزمة.