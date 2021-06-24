وزير النقل يتفقد برج إشارات مزلقان محطة السكك الحديدية بديروط في اسيوط

تفقد وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس ، برج إشارات مزلقان محطة السكك الحديدية بديروط بمحافظة أسيوط الإلكتروني للخدمة.

واستمع وزير النقل لشرح عن مشروع تحديث نظم الإشارات السكك الحديدية على خط "بني سويف- أسيوط" والذي يهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي "الميكانيكي" بأخر الكتروني حديث مما يؤدي إلى زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

كما يسهم في تقليل فترة التقاطر بين القطارات، ومتابعة حركة مسيرة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

ويتكون برج إشارات ديروط الإلكتروني من برج إشارات رئيسي و2 برج ثانوي ويتحكم برج إشارات ديروط في 66 سيمافور ضوئي و8 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا.

كان في استقبال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقيادات التنفيذية، ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير النقل، تفقد أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، الرابط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ومحور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا، ويتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

فيما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المقررة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19”.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام العمل طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.

وأشار إلى العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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