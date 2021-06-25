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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

آخرها الزواج من دولفين

بسبب نفقات الطلاق .. أجانب يلجأون إلى إعلان زواجهم من حيوانات وأشياء غريبة

أجانب يلجأون إلى
أجانب يلجأون إلى إعلان زواجهم من حيونات وأشياء غريبة

يتزوج في بريطانيا كل عام حوالي 250.000، وتبلغ معدلات الطلاق واحد من كل ثلاث حالات زواج، وللهروب من النفقات التي يتم دفعها في حال الطلاق للإجراءات الرسمية أو الاضطرار إلى استئجار منزل جديد لجأ البعض إلى الزواج من أشياء غريبة مشيرين إلى أنهم لا يمتلكون أي ميول إنحرافية أو غريبة.

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الزواج بدولفين 

 وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أصرت المليونيرة شارون تندلر، 26 عامًا، على الزواج من «دولفين» فاشترت فستان زفاف من الخارج، وجهزت حفل زفاف باهظ التكلفة، ثم سافرت إلى إسرائيل للزواج من الدولفين الذي خطف قلبها كما وصفت في إحدى اللقاءات الصحيفة.

 لكن لسوء الحظ توفى الدولفين بعد إعلان زواجها منه بأشهر قليلة في ميناء إيلات الإسرائيلي عن عمر يناهز الأربعين عامًا بعد أن عانى من مشاكل في المعدة، لتؤكد المليونيرة شارون تندلر أنها لن تعلن زوجها من أي حيوان آخر بعد الدولفين. 

الزواج من لحاف 

ولم تكن المليونيرة شارون تندلر الحالة الغريبة الأولى لسيدة تعلن زواجها من أشياء غريبة، ففي عام 2019  تزوجت باسكال سيليك من لحافها المسمى بـ «ديفون»  في حفل فخم حضره 120 شخصُا، وجميعهم كانوا يرتدون بيجامات للمنزل بما فيهم العروس.

وقبل ربط عقدة الزفاف، قالت باسكال سيليك: «لحافتي هي العلاقة الأطول والأقوى والأكثر حميمية والموثوقية التي مررت بها على الإطلاق، كما أنه لا يغيب عني ابدًا ويعانقني كثيرًا». 

الزواج من أشجار 

وفي ذات السياق، أعلنت سيدة صينية الزواج من أشجار في احتفالات فخمة في بيرو والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وغواتيمالا لزيادة الوعي بالقضايا البيئية، لكن لم يتم الاعتراف بالزواج رسميًا من قبل السلطات. 

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