الكاتب والمؤرخ طارق منصور يفوز بجائزة جامعة عين شمس التقديرية

أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، عن فوز الكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور بجائزتها التقديرية في العلوم التربوية تقديرًا لرحلة عطائه في المجال العلمي والبحثي وخدمة المجتمع والبيئة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق منصور شغل عدة مناصب بالجامعة منها وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وعضوية العديد من اللجان الرفيعة بالجامعة، والجمعيات الدولية، وهيئات تحرير عدد من المجلات الأوروبية والعربية.



وقدم طارق منصور ما يزيد عن مائة بحث وكتاب باللغات الإنجليزية والعربية وآخرها ظهر بكمبريدج في يناير 2021؛ إضافة إلى نشاطه الإعلامي والمجتمعي البارز، ودوره في خدمة بيت العائلة المصرية. كما له نشاط أدبي بارز حيث نشر عددًا من الروايات والكتب الثقافية أحدثها نوفيلات "زيزي هانم" وكتاب "رسائل الفرح" وهما أحدث إصداراته بمعرض الكتاب لهذا العام. وفي مجال الصحافة فهو كاتب اسبوعي بجريدة الوفد وصدى البلد وغيرها من الصحف العربية.



ومعروف أن طارق منصور له نشاط إعلامي أيضًا، فقد أعد وقدم برنامجًا عبر 60 حلقة إذاعية بعنوان كاتب وكتاب، وأعد برنامجًا آخر قدمته إذاعة القاهرة الكبرى بعنوان على باب مصر بالاشتراك مع الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة؛ وهو عضو مجلس إدارة شعبة الإذاعيين العرب.



وسبق أن حصل منصور على جائزة جامعة عين شمس للبحوث الممتازة عام 2007، وجائزة النشر العلمي بجامعة الطائف عام 2009، وجائزة التميز العلمي بجامعة الطائف عام 2008؛ كما أُدرج اسمه في موسوعة المركز البيوجرافي بكمبريدج كواحد من أبرز العلماء لعام 2006.