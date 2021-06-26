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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال إنشاء بحيرات وأحواض تهدئة لمواجهة السيول

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء  8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب"، و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري مصر الوسطى  باعتماد يقدر بـنحو 285 مليون و964 ألف جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول

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 مناقشة تقرير مديرية الري:

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير،أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية ،لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطارالمتدفقة في مواسم سقوط الأمطار

وصرح محافظ بني سويف "وطبقاُ لتقرير الري" أن نسبة التنفيذ قد بلغت 37% من الأعمال والتي بدأت في 18 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى منتصف يناير 2022، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل ، وذلك  تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام محافظة بني سويف.

بني سويف محافظ بني سويف مطار مشروعات مياه السيول

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