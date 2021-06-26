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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

حبيبة طارق
حبيبة طارق

لم تكن حبيبة تتخيل صباح يوم الامتحان، وهي ترتدي فستانها البسيط الذي اختارته لتذهب إلى أداء الامتحان، أنه سيكون سبباً في أن تصبح تريند السوشيال ميديا ويطلق عليها لقب فتاة الفستان، فقد اختارت إطلالة عفوية بسيطة ربما لتخفف من وطأة التوتر الذي تشعر به قبل دخول لجنة الإمتحان، وربما تكون حبيبة طارق من الفتيات المحبات لارتداء الفساتين بشكل مستمر دون التفكير في أي كلمة جارحة قد تسمعها بسبب ملابسها. 

 

حبيبة طارق الطالبة التي لم تتخطى العشرين عاماً، تعرضت لواقعة غريبة أول أمس بسبب فستانها الذي سبب لها الأزمة في عيون البعض الذين اعتبروها أجرمت حين ذهبت للإمتحان بهذا الفستان، وأصبحت حبيبة طارق تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تعرضها للتنمر من قبل مراقبي الامتحانات.

ذهبت حبيبة طارق لأداء الامتحان، وهي طالبة بالفرقة الثانية بكلية الأداب جامعة طنطا، ارتدت الطالبة فستان أبيض مشجر بالأسود، قصير لكنه لا يعلون ركبتها، فكان فستان طبيعي لا يمت للعري بصلة بل كان متنساباً مع سنها وهيئتها، لكن بمجرد دخولها الجامعة تعرضت الطالبة للعديد من الانتقادات بسبب فستانها وهو ما قررت حبيبة الكشف عنه، وكتبت تفاصيل ذلك اليوم على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

تفاصيل أزمة حبيبة طارق

 

قالت حبيبة طارق وهي تروي أزمتها بسبب الفستان: "كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتى لأننا نسلمها عندما ندخل اللجنة، فسألني مراقب الامتحان.. أنت مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدا، ونظر إلي نظرة غريبة وقالى خلاص خلاص".

 

وتابعت: "بعد الامتحان قابلت 2 مراقبات وقفوا يتفرجوا عليا، وواحدة شدت التانية وقالتها تعالي شوفي لابسة أيه، وقالتلي هو انتي نسيتي تلبسي بنطلونك". 

 

وقالت حبيبة: "إحدى المراقبات كانت منتقبة، وقالت لصديقتها المراقبة الأخرى التي ترتدي الخمار، دي من الاسكندرية وهما كدة الاسكندرانية، وقالت لي وانتي ماشية الهواء هيطير الفستان ويترفع، ربنا يهديكي وترجعي لحجابك". 

 

وتابعت حبيبة: "الناس في الكلية كانت بتنادي بعض عليا، من كتر ما خلتني فرجة في الكلية، وأنا ماعملتش لحد حاجة، وبعد ما روحت نزلت البوست على الفيس والناس قالت لي قدمي شكاوي ولازم الموضوع يكبر علشان ده تنمر، وينزل تحت بند تحرش لفظى وخصوصا إنه كان فيه مراقبين رجالة وكانوا بيفرجوا عليا".

 

وبعد ساعات من المنشور الذي نشرته حبيبة على حسابها على فيسبوك، أكملت القصة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، وقالت حبيبة طارق: "لبسى مكنش مُلفت في اليوم دا فستاني واسع وطويل مش حاطة ميك أب كامل أنا كنت أقل من العادي ومكنش أول مرة أروح بالفستان ده"، مشيرة إلى أن ما حدث معها “تنمر” وسبب لها أذى أمام زملائها والموجودين في الكلية.

 

رد فعل جامعة طنطا 

 

بعد أن أصبحت حبيبة طارق معروفة إعلامياً بـ فتاة الفستان خلال ساعات، أكدت حبيبة أن عميد كلية الآداب اتصل بها بشأن قضيتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تنمروا عليها، أثناء الامتحانات.

 

كما علق الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أنه لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أن الجامعة ستفتح تحقيقًا على الفور في الواقعة بصرف النظر عن وجود شكوى رسمية من عدمه، وسيتم الإعلان عن نتائجها للجميع.

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