الثلاثاء.. تفاصيل حفل فريق فويس فى ساقية الصاوى

يحيى فريق فويس حفلًا غنائيًّا مساء الثلاثاء 29 من يونيو على مسرح النهر فى تمام الساعة السابعة مساءً.



تم إنشاء فرقة Voice فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان.

المولوية

وعلى الجانب الاخر أخذنا "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى أمس الجمعة.

الجدير بالذكر أن "المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

دراميرز تيم



كما استضاف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حفل موسيقى فريد من نوعه لفريق "دراميرز تيم" بحضور أعداد كبيرة من محبي الفريق الذى يلعب أعضاؤه من مختلف الأعمار الدرامز فقط ليشكلوا جميعًا مجموعة متناسقة تقدم مقاطع موسيقية بشكل مميز جدًا.



وقدّم الفريق الذي تجاوز عدد أعضاؤه على المسرح 40 عازف أطفال وكبار، مجموعة متنوعة من المقطوعات تنوعت ما بين الشرقية والغربية ومها "عمرى ابتدا، 100 سنة سينما، أمى، رايحة جاية، قادرين نعملها" ومن المقطوعات الغربية " We will rock you, Despacito, Believer, How long, Up town funk