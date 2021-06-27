عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. تفاصيل حفل فريق فويس فى ساقية الصاوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحيى فريق فويس حفلًا غنائيًّا مساء الثلاثاء 29 من يونيو على مسرح النهر فى تمام الساعة السابعة  مساءً.


تم إنشاء فرقة Voice  فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان.

المولوية

وعلى الجانب الاخر أخذنا "عامر التونى" ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض بساقية عبد المنعم الصاوى أمس الجمعة.

الجدير بالذكر أن "المولوية المصرية" تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها، ويستعرض كل الاشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الميرغنية والشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق الصوفية التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة.

رواج فني في ساقية الصاوي .. تفاصيل آخر حفلاتها

ساقية الصاوي .. مباراة الأهلي والترجي بنفس تيكت حفل علي الالفي.. تفاصيل

دراميرز تيم


كما استضاف مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حفل موسيقى فريد من نوعه لفريق "دراميرز تيم"  بحضور أعداد كبيرة من محبي الفريق الذى يلعب أعضاؤه من مختلف الأعمار الدرامز فقط ليشكلوا جميعًا مجموعة متناسقة تقدم مقاطع موسيقية بشكل مميز جدًا.


وقدّم الفريق الذي تجاوز عدد أعضاؤه على المسرح 40 عازف أطفال وكبار، مجموعة متنوعة من المقطوعات تنوعت ما بين الشرقية والغربية ومها "عمرى ابتدا، 100 سنة سينما، أمى، رايحة جاية، قادرين نعملها" ومن المقطوعات الغربية " We will rock you, Despacito, Believer, How long, Up town funk

ساقية الصاوي دار الأوبرا عبد المنعم ساقية عبد المنعم الصاوى عبد المنعم الصاوي على الألفي عامر التونى مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى

موضوعات متعلقة

طارق الشيخ يطرح أغنية "القلوب طرحت حجارة" .. فيديو

الإثنين .. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم المغربي "اللكمة"

ورم في الوجه .. نيللي كريم تكشف عن تعرضها لمرض خطير

مشوار أكثر من نصف قرن.. النجمة الفرنسية ماشا مريل تزور معالم اسوان

حب تحدى العمر.. بسنت شوقي تستعد لزفافها من محمد فراج

حياتها المهنية ونشأتها.. نيللي كريم ضيفة «واحد من الناس» الليلة

ليه لأ.. هل سيكون أحمد حاتم المحطة الأخيرة بحياة منة شلبي العاطفية؟

علي الألفي يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي اليوم

ترشيحاتنا

جولة إعادة الانتخابات المحلية.. صفعة لوبان لـ ماكرون على طريق رئاسة فرنسا

علا غانم عن فيلم أحاسيس :زعلت من نفسي وأتمنى الرقابة تحذف المشاهد

يورو 2020 .. هولندا تصطدم بالتشيك في مواجهة ثأرية اليوم

آبل توجه رسائل تحذيرية لمسرب صيني

الأهلي يحقق 5 أرقام قياسية جديدة في ليلة اكتساح الترجي بدوري الأبطال

علا غانم: 3 فنانين أثبتوا موهبتهم من الجيل الحالي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

علا غانم: 3 فنانين أثبتوا موهبتهم من الجيل الحالي.. فيديو

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة انهيار مبنى ميامي الشاهق فوق رؤوس سكانه

قرود شرسة تغزو أسطح المنازل في حي سكني بالسعودية.. فيديو

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ