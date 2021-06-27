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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عودتها من أمريكا

نادمة على فيلم أحاسيس.. أبرز تصريحات علا غانم بعد ابتعادها عن التمثيل

علا غانم
علا غانم

حلت الفنانة علا غانم ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة ON E، وتحدثت خلال الحلقة عن سفرها لأمريكا وابتعادها عن التمثيل، وبكت خلال ذكرها تلك الجزئية وطالبت لميس الحديدي بوقف التصوير.


أبرز تصريحات علا غانم في الحلقة.


١- أخدت قرارا ترك التمثيل لأني قلت لنفسي البنات بتكبر وخلصوا جامعة وأكيد محتاجين لي.


٢- لم أكن اتخيل أن فيديو مصفف الشعر سينتشر بهذه السرعة، ووافقت على نشره حينما طلب مني، ولكن ردود الأفعال فاجأتني، ووجدت مكالمات من أاصدقائي في الوسط الفني.


٣-  قدمت الكثير من الأعمال فى وقت قصير لأكفي متطبات بناتي، ووافقت على أعمال لم أكن مقتنعة بها وندمت عليها مثل  فيلم "أحاسيس" ولا أحب أن أراه واتضايق منه، والآن لست مجبرة على فعل هذا ولدى عملي الخاص.


٤- دخلت التمثيل بالصدفة، فأثناء مروري من أمام المعهد دخلت لاعرف هل استطيع أن أمثل أم لا،  فقبلوني.


٥- بكيت كثيرا عند عودتي من أمريكا عام ٢٠١٦، بسبب بعدي عن أولادي، ووعدتهم بأنني لن ابتعد عنهم مرة أخرى.

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جلسة تصوير

وخضعت الفنانة علا غانم لجلسة تصوير جديدة بعد عودتها من أمريكا وظهرت فيها بإطلالة سوداء اظهرت جمالها. حصل “صدى البلد” على صور الجلسة الخاصة للمصور محمد الكشكي بمجلة نصف الدنيا برئاسة مروة الطوبجى بعد عودتها من أمريكا

على الجانب الآخر، كشف صدى البلد أن علا غانم جاءت من أمريكا لتحتفل بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب في احدى الفنادق الكبرى بالأسكندرية.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت علا غانم مع أحد مصففي الشعر الذي نشر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: "بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى" حيث كانت قد سافرت إلي أمريكا للبقاء مع عائلتها هناك".

لميس الحديدي جلسة تصوير جديدة الإعلامية لميس الحديدي الفنانة علا غانم كاميليا الدفراوي احاسيس كلمة أخيرة

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