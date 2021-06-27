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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول ظهور لها بعد غياب

علا غانم: اشتقت للتمثيل وفتحت شركة لرعاية الكلاب في أمريكا.. فيديو

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم

قالت الفنانة علا غانم في أول ظهور لها بعد غياب دام 4 سنوات، إنها مشتاقة للفن والتمثيل، وعندما جاءت لمصر كانت تريد أن تعرف هل اشتاق لها الناس أم لا، موضحة أنها تفاجأت من حب الناس لها منذ نزولها في المطار، وشعرت بالسعادة لحب الناس لها.

وعلقت علا غانم خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، على مقطع الفيديو الذي انتشر لها أثناء تغيير لون شعرها في الكوافير، قائلة: "تفاجأت بنزول الفيديو بالسرعة ديه، واتفاجأت بردود أفعال الناس على السوشيال ميديا، والمكالمات اللي جاتلي من صحابي والمخجين والمنتجين".

وتابعت علا غانم: "شعرت بشعور غريب وقتها، وكنت سعيدة وقلقانة ومترددة في نفس الوقت".

وعن اختفاءها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، وسفرها إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها، قالت علا غانم: "هناك في أمريكا محستش بالـ 4 سنين عشان الشغل، ده الواحد عايز 24 ساعة إضافية فوق يومه".

وعن عملها في أمريكا، قالت إنها فتحت شركة وفندق لرعاية الكلاب"، مضيفة: "أنا عاملة قلق هناك للتجار الكبار اللي عندهم 30 و40 محل للكلاب، وأنا عندي محلين بس، لكن بنهاية هذا العام هكون فتحت محلين تاني ان شاء الله".

https://fb.watch/6ntPOrQZGw/

 

علا غانم أول ظهور مصر المطار اخبار التوك شو أمريكا

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