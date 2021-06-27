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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحقق 5 أرقام قياسية جديدة في ليلة اكتساح الترجي بدوري الأبطال

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عقب فوزه على نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة القارية والذي أقيم على استاد السلام.

وبهذا الفوز صعد "المارد الأحمر" لمواجهة نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.

وكان "الشياطين الحمر" قد فازوا في مباراة الذهاب على حساب الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، على ملعب حمادي العقربي في تونس.

وحقق أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية بعد الصعود للمباراة النهائية من البطولة القارية.

1 ) الصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 كأكثر الفرق المتأهلة لنهائي البطولة القارية.

2 ) نجح الأهلي في الفوز عل الترجي ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا.

3 ) الأهلي هو ⁦⁩أول نادي في العالم يفوز ذهابًا و إيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال لموسمين متتاليين، حيث لم تحدث في أي قارة في العالم حتى الآن.

4 ) ⁩الوصول لنهائين متتالين لدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة حيث سبق أن فعلها الأهلي في المواسم التالية "1982 و 1983، 2005 و 2006، 2007 و2008، 2012 و2013، 2017 و2018، 2020 و2021".

5 ) الإقتراب من حلم العاشرة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين وهو الغريم التقليدي الزمالك بفارق ضعف عدد البطولات حيث يمتلك "الفارس الأبيض" 5 بطولات.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي علي معلول في الدقيقة 38 ، محمد شريف في الدقيقة 56 ، حسين الشحات في الدقيقة 60 من ومن اللقاء .

النادي الأهلي حقق الفوز علي الترجي التونسي بملعبه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد .

وصعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وصعد كايزر تشيفز إلى نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين .

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تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز 

واجه النادي الأهلي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرة واحده وكان في بطولة السوبر الافريقي.

وكانت البطولة الاولي لـ كأس السوبر الإفريقي في تاريخ النادي الأهلي عام 2002 ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

سجل خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبدالحفيظ

وشهدت المباراة هدف عصام الحضري التاريخي حينما سدد الكرة من مرماه وصلت الي مرمي المنافس وارتدت من القائم لجسد الحارس ودخلت المرمي . 

موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا 

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء علي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء عاصمة المغرب . 

الأهلى الترجي التونسي كايزر تشيفز الأهلي وكايزر تشيفز نهائي بطولة إفريقيا تاريخ مواجهات الأهلي وكايزر تشيفز موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

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