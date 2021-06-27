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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد فى أحدث ظهور: سكوت سكوت جت الملوك

صدى البلد

نشر الفنان أحمد سعد، صورة جديدة من خلال  حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات  “ انستجرام ”  .

 

وعلق احمد سعد قائلا “ سكوت سكوت سكوت سكوت جت الملوك ملوك ملوك ”.
 

طرح الفنان أحمد سعد، أغنية “الملوك”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

و حققت أغنية “الملوك” لـ أحمد سعد، وعنبة نجاح كبير جداً حيث احتلت التريند رقم 2 على موقع “اليوتيوب”، كما كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.

 كلمات أغنية الملوك لـ أحمد سعد

تقول كلمات أغنية “الملوك”: “انا مش شايف فيكم حد .. انتوا عيال عايشين على الحك .. كل الناس عارفكوا على القد .. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد .. مش تفخيم و الله بجد .. واقف وسط الكل اسد .. متربتش انى ابقى لئيم”.

فالتنفيذ عندى الصواريخ .. انا عناب ياسطى المريخ .. وسط حروبى بضرب بوازيك .. وسط بلادى بكتبلى تاريخ .. حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة .. عيشنا بساطه هتنجح لو فى اراده  .. Alone  محتاجتش حد انا اساند نفسى .. ارقام بترن بتزن على التليفون".
 

وما لا يعرفه كثيرون أن أحمد سعد، انفصل عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرت فيها سويا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر.

يأتي ذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".. وجاء الاحتفال بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد أغنية الملوك انستجرام علياء بسيوني

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