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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير جمهورية طاجيكستان سبل تعزيز التعاون

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يستقبل سفير طاجكستان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه السفير قاسمى ضراب الدين، سفير جمهورية طاجيكستان لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين. 


             
في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية  العاصمة الثانية لمصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية والثقافية بين مصر و طاجيكستان مؤكداً استمرار تلك العلاقات القوية بين البلدين لإنجاز التقدم على كافة الأصعدة وخاصة في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية و الثقافية و الصناعية.  

 

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وأشار الشريف إلى حرص المحافظة على تطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين عن طريق إقامة اتفاقية تآخٍ بين محافظة الإسكندرية ومدينة طاجيكية تتسم بطبيعة مشابه للإسكندرية.

 

من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بحفاوة الإستقبال وزيارة الإسكندرية حيث أنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب. 


وأشاد بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مضيفا أن البلدين لديهما فرصة عظيمة للنمو بشكل جيد من خلال تبادل الخبرات في المجلات المختلفة و خاصة في المجال السياحي.

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