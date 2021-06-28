عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في تيجراي الإثيوبي

أول رد من الأمم المتحدة
أول رد من الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في تيجراي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة على حسابه بتويتر "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وآمل أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال في إقليم تيجراي.

وأكد جويتيرش على ضرورة توفير حماية للمدنيين في إقليم تيجراي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وإيجاد حل سياسي.

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا وقف إطلاق نار من جانب واحد" في تيجراي، بينما دخل معارضون مسلحون من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عاصمة الإقليم.

وجاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا ليل الاثنين "تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار غير مشروط ومن جانب واحد اعتبارا من اليوم 28 يونيو".

من جانبها، قالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسيف في بيان عبر تويتر: "دخل أفراد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبي مكتبنا في ميكيلي في تيجراي، وفككوا معداتنا".

وأضافت: "أطلب من جميع أطراف النزاع في تيجراي الالتزام بقواعد الحرب واحترام وحماية الوكالات الإنسانية".

وتابعت: "يجب على أطراف النزاع عدم تفتيش عمليات الإغاثة الإنسانية أو مصادرتها أو التدخل فيها، ويجب السماح بالوصول إلى السكان المحتاجين، ويجب أن تحمي الأطفال في جميع الأوقات".

وجاء الإعلان الإثيوبي بوقف إطلاق النار في تيجراي عبر بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا، بعد فرار قوات الإدارة المؤقتة التي عينتها حكومة آبي أحمد من ميكيلي عاصمة الإقليم وسيطرة قوات مسلحة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة تحرير تيجراي إن مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم "صارت تحت سيطرتنا"، بحسب وكالة "رويترز".

وبدأت الحرب في تيجراي في نوفمبر الماضي، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات إلى الإقليم للإطاحة بقادته المعارضين.

اثيوبيا الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أنطونيو غوتيريش تيجراي تيغراي أبي أحمد وقف إطلاق النار في تيجراي

موضوعات متعلقة

بعد هزيمة آبي أحمد.. موسى: أهالي تيجراي أقاموا احتفالات شعبية بالعاصمة ميكيلي

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

بعد هروب قوات آبي أحمد.. إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في تيجراي

ترشيحاتنا

عضو تنسيقية الشباب: مساحة المنشأة الشبابية لن تقل عن 1500 متر

الدولة لديها كشوف بأسماء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان بالجهاز الإداري |مفاجأة مدوية

تصويبة بعيدة المدى.. بوجبا يضيف الهدف الثالث لـ فرنسا في شباك سويسرا

ميركل: الحوار المحتمل مع روسيا يجب ألا يكون "حديثا بين أصدقاء"

استشاري أوبئة يكشف حقيقة رصد سلالة كورونا دلتا في مصر.. فيديو

مرتضى منصور يهنئ سلة الزمالك بالفوز بلقب دوري السوبر.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد سماعها تسريبات والد حسام حبيب.. تفاصيل

إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تقتحم مكتب الأمم المتحدة في تيجراي

إعلان جديد من صندوق النقد الدولي عن مصر.. تفاصيل

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

طلب غريب من خالد الغندور لـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي أفريقيا

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل خلافها مع حسام حبيب.. فيديو

اتحاد جنوب أفريقيا يصدم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز أثري.. عجوز يعثر على بئر عميقة أسفل أرضية منزله|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الباذنجان .. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

صورة تاريخية.. شاهد | أول تجربة لجهاز كشف الكذب في السعودية

بالضبة والمفتاح.. شاهد | جهاز يغلق الفم نهائيا لمكافحة السمنة

جريمة هزت الكويت.. سوري يقتل والدته ويطعن شرطيا وسط الطريق.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. فنان سوري يهاجم محمد رمضان ونمبر وان يسخر منه

فيديوجراف| من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة ..ماذا تريد فورتنايت وببجي؟

فيديوجراف.. قصة تصدر الفنانة مايان السيد تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. القصة الكاملة للتشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطالب بـ طب القاهرة

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

سيد طه فايز يكتب: أطفال مصر .. يا رئيس الوزراء

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

اﻟﻤﺰﻳﺪ