عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

صدى البلد

من البلاء الذي لانجاة منه كثرة النميمة في مجالس الناس ووجود النمامين المتخصصين في زراعة الفتن من خلال اختلاق مواقف فيها افتراء وكذب، وفيها تحميل للأمور فوق طاقتها. يا سادة : المجالس بالأمانات، لا بد أن يكون حاضر المجلس أصم وأبكم وأعمى، وعندما يخرج من المجلس، فإنه يتناسى تماما كل ما دار في هذا المجلس.
وينبغي على حاضر المجلس ألا ينقل شيئًا استمع إليه؛ لأنه كان مؤتمنًا في بيتٍ أو في مكانٍ أو اجتماعٍ إلا إذا أتى متصنتًا راغبًا إشاعة الفتنة.
النميمة خطر داهم كبير يسبب قطيعات كبيرة، ومنها التعجيل بالطلاق ومنها التعجيل بالخراب والتعجيل بالخصومات.
ليس من المروءة  أن تؤتمن على أسرار مكان، ثم تنقل هذه الأسرار، ولا تحافظ على أمانة المجلس. 
يقول الإنسان كلمة منفعلًا، أو يقول كلمة من غيظه فينقلها أحدهم ، ولم يقدّر الناحية النفسية أو الظروف المعنوية، أو الحالة العاطفية التي قال فيها هذا الكلام.
الذي ينقل الكلام أكان صادقًا أو مفتريًا فيما قال فإنه شيطان يوغر صدور الناس ، ويفتح بابًا للشيطان لعمل قطيعة بين الناس للأبد.
والذين دأبوا أن يعيشوا في بيئات تشجع على النميمة وعلى إطلاق ألفاظ لاتليق ، هؤلاء يخالفون هدي الإسلام  ، ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
في الحديث النبوي"إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ"
ومن العجيب أن  انتشار ثقافة الفضائح الموجودة في الفيس بوك والسوشيال ميديا،والناتج عنها من قتل جرت في مصر والبلاد العربية نتيجة لخلق  النميمة الذميم ولتحريش البعض .
لو كفّ النمام لسانه عن الأذى ما أشعل فتنة، والفتنة أشدّ من القتل. ففي الحديث: "لا يَدْخُلُ الجنّةَ نمَّامٌ" 
ومرَّ رَسُول اللَّهِ بِقَبريْنِ، فَقَالَ: "إنَّهُمَا يُعَذَّبان، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرٍ، أمَّا أحَدُهمَا فَكَانَ يمشِي بالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخرُ فَكَانَ لاَ يسْتَتِرُ مِنْ بولِه"

إذا جلست في مجلس فاجعل لسان حالك "لا أرى، لا أسمع، لا أتكلّم" وهذا إذا أردت أن تصون نفسك، وشرف المكان الذي أنت فيه.

نقل الكلام بين الناس  مصيبة تؤدي إلى الكراهية بين الناس وزرع الفتن، والمشاكل بينهم. 
والذي يحب أن ينقل إليه الكلام هو سمّاع، وعليه أن يعترض ولا يستمع، لا ينبغي أن نعطي فرصة لهؤلاء المفلوتين الذين يشيعون الفتنة بين الناس.
قد تتلف أعصاب الإنسان بكلمة نُقلت إليه.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "لا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِي عَنْ أَحَد شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيم الصَّدْرِ"   
نصيحة للجميع: لا تقم مقام الشيطان وتبلغ القيل والقال، فهذا ذنب لامخرج منه إلا إذا سامحك من فتنت عنه ؛ لأنك آذيته في عرضه، وفي نفسه وربما سببت له خرابًا في بيته. 
حفظ الله بيوتنا ومصرنا وجيشنا ورئيسنا

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ