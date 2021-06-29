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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نفيسة الغريب تكشف عن تفاصيل سحلها وضربها على يد شابين .. فيديو

سحل سيدة بالدقهلية
سحل سيدة بالدقهلية

قالت نفيسة الغريب، ضحية سحل شابين لها في الدقهلية، إن الاعتداء عليها بسبب خلافات الجيرة، مشيرة إلى أنه سبق وأن حدثت مشاجرة بين الشابين اللذين تعديا عليها.

 

وأضافت الغريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية ام بي سي مصر"  
أنها أثناء وقوفها مع إحدى السيدات بالقرب من منزلها، فوجئت بالشابين يقومان بالاعتداء عليها بالضرب والسحل.

 

 

وفي سياق آخر كانت شهدت إحدى بوابات نادي طنطا الرياضي في الغربية، واقعة سحل طفل من قبل فرد أمن بالنادي قام بالاعتداء عليه فضلا عن إلقائه أرضا ثم دهسه بقدميه.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة بموقع الحادث، مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء على الطفل والذي انتشر بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا في طنطا والغربية.

وأصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية اليوم، توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل طفل في العقد الثاني من عمره ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي من جهة الأمن الإداري بالنادي.

نفيسة الغريب سحل ضرب شابين الشرطة الأمريكية أعمال العنف

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