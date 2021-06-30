سعر و مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل | صور

يبدو أن الألفية الجديدة من نصيب العلامات الصينية التي راجت بشكل غير مسبوق في أسواق السيارات العالمية، بفضل طرحها العديد من الإصدارات المختلفة بمفهوم الاعتمادية، الأمر الذى جذب جمهور كبير تجاه هذه العلامات، ومنها علامة شيري الصينية، التي تمتلك عدة إصدارات في سوق المستعمل الذى يوفر سعر أقل بكثير عن “الزيرو”، من بينها شيري تيجو 3 موديل 2019.

تستمد سيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 حصان، و عزم اقصى للدوران 160 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6 لتر لكل 100 كيلومتر.



حملت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، مع مصابيح أمامية بتقنية LED، و مصابيح ضباب دائرية مدعومة بشرائط ضوئية، مع مرايات جانبية ذات شرائح LED، و فتحة سقف كهربائية، و شبكات أمامية اسفل غطاء المحرك والصدام الأمامي من السيارة.



تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 على عجلة قيادة متعدد المهام، و شاشة بمقاس 8 بوصة، و زر تشغيل و إيقاف المحرك لسهولة إدارة السيارة، إلى جانب مواصفات الأمن و السلامة، أبرزها منظومة الوسائد الهوائية و الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و خاصية المساعدة على تجاوز المنحدرات و المرتفعات و نظام التوزيع الالكتروني، إلى جانب خاصية دعم الفرامل.

طرحت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل المصري بفئة واحدة أوتوماتيك بأسعار من 190 ألف إلى 210 ألف جنيه، و هو ما يترتب علي الحالة العامة للسيارة.