سعر الذهب اليوم الخميس 1 يوليو 2021

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الخميس 1يوليو 2021 في محلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

وجاءت الأسعار كالتالى:

عيار 24 880 إلى 882

عيار 22 807 إلى 809

عيار 21 770 إلى 772

عيار 18 660 إلى 662

الاونصة 27,368 إلى 27,439

الجنيه الذهب 6,160 إلى 6,176

الكيلو 880,000 إلى 882,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.