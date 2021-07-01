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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 1 يوليو 2021

ارشيفية
ارشيفية

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الخميس 1يوليو 2021  في محلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

 

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

 

وجاءت الأسعار كالتالى:

عيار 24  880 إلى 882
عيار 22  807 إلى 809
عيار 21  770 إلى 772
عيار 18  660 إلى 662
الاونصة  27,368 إلى 27,439
الجنيه الذهب  6,160 إلى 6,176
الكيلو  880,000 إلى 882,286

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 18 اليوم أسعار الذهب

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