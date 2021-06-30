ودوني البحر.. أحمد حلمي يشارك متابعيه فيديو طريفI شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو طريف، مركب لمشهد من فيلمه “جعلتني مجرما” مع أغنية ودودني البحر.

وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات:

خدني معاك

ودوني البحر في هذا الحر

اشتقنا لافلامك جدا

واحتفل الفنان أحمد حلمي بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي يحتفل به العالم، يوم 21 يونيو من كل عام.

ونشر أحمد حلمي، صورة له، وهو يمسك بيده رسمه “بورتريه” لصورة والده، وعلق عليها "الصوره دي رسمتها لأبويا من 25 سنة، أبي العزيز.. هل تراني كما أراك دوما في منامي".

ومن جانب اخر، كان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب الحساب: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتحدث تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى عبر فيديو قائلا: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون".

ورد أحمد حلمى: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.