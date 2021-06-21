أشرف عبد الباقي عن أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومكي والكدواني.. أعز أصحاب

شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور له مع أصدقاءه الفنانين.

وظهر أشرف عبد الباقي بالصور مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وأحمد مكي وماجد الكدواني خلال إحدى السهرات الفنية وعلق قائلا " أجمل صحاب".



يذكر أن كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط.. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.