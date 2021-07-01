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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكشف مصير المدير الفني لفريق السلة

صدى البلد

كشف محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن مصير ماريو بالما المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة من الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء بعد انتهاء عقده بانتهاء الموسم الرياضي لألعاب الصالات داخل مصر.

وأوضح سراج أن مصير بالما مع الأهلي مرتبط بتقرير رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي خاصة وأنه المسؤول عن الألعاب الرياضية داخل النادي.


وأكد سراج أن الأهلي يسير بخطة عمل ونظام وعليه فلا بد في البداية انتظار تقرير مدير النشاط الرياضى المسئول الأول عن الألعاب سواء الجماعية او الفردية بالنادي صاحب الرؤية الفنية ومن ثم وبناء على التقرير سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يتماشى مع أهداف ومصلحة الأهلى.


ورفض سراج التعليق على الانباء الخاصة التى تشير الى محاولات ورغبة الأهلي في التعاقد مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة في الزمالك خاصة بعد النجاحات العديدة الذى حققه مع الزمالك فى الفترة الماضية حيث توج الأبيض بلقب دورى سوبر السلة مؤخرا بعد فوزه على الاتحاد ومن قبلها الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت في رواندا تحت رعاية NBA.


يذكر  ان ماريو بالما أحد أعمدة كرة السلة في القارة السمراء، لما له من خبرات كبيرة في مجال التدريب وتولي تدريب الأهلي خلال الفترة الماضية وحقق اداء جيد مع الفريق ولكنه فشل في الفوز علي الاتحاد السكندري في دوري سوبر السلة.

الظهور الأول لماريو بالما

وكان الظهور الأول له كمدرب ببطولة إفريقيا عام 1980 رفقة منتخب أنجولا، واحتل المركز السابع.


ثم تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالي وقاده للفوز بخمسة ألقاب دوري وكأس البرتغال، وقاد الفريق للوصول إلى المجموعة النهائية لكأس أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي موسم 1993/1994.


ثم عاد ماريو لتدريب أنجولا مجددًا، وفاز بأربعة ألقاب لكأس إفريقيا عام 1999، 2001، 2003، 2005 وقاد منتخب أنجولا في أولمبياد سيدني عام 2000، وأثينا عام 2004.


وانتقل بالما لتدريب نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي وفاز معهم بلقب الدوري 6 مرات، وكأس أنجولا 4 مرات، وبطولة السوبر 5 مرات، بالأضافة إلى تحقيق بطولة إفريقيا مرتين.


وبعد ذلك اتجه بالما إلى قارة اسيا ليقود المنتخب الأردني إلى الفوز ببرونزية كأس اسيا.


وتولى تدريب المنتخب التونسي وفاز معه بكأس إفريقيا عام 2017، وهو اللقب الثاني في تاريخ نسور قرطاج وتأهل مع المنتخب التونسي إلى كأس العالم في الصين عام 2019.
 

الأهلى محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ماريو بالما المدير الفني كرة السلة ألعاب الصالات

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