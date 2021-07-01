عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز .. تفاصيل

إيمي ودلال
إيمي ودلال

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل.


ونشرت إيمي، صورة والدتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ".


كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ ارجو الدعاء  لأمي تعبانة يارب”.
 

الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، فهي شديدة التعلق بأبيها، ونرصد فيما يلي مواقف إيمي سمير غانم بعد رحيل والدها.
 

txt

أمى تعبانة.. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز

txt

بدعاء العفو.. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات والدها .. شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.
 

ورصدت كاميرا "صدى البلد"، صباح، الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

 

إيمي سمير غانم لوالدها الراحل: وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عددا من الصور من ألبوم الذكريات لوالدها الراحل الفنان سمير غانم على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، بعد مرور 24 يوما على وفاته إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

 

وعلقت إيمي سمير غانم على الصور التي برزت فيها المراحل العمرية لوالدها الراحل من أعماله في مرحلة الشباب وحتى أدواره الأخيرة قائلة:"اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك ( بحبك يا سمير)".

 

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو من مقابر العائلة.

 

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، صورة لقبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، أثناء زيارتها له، يوم الجمعة 4 ، وذلك بعد خمسة عشر يومًا من وفاته.

وظهر قبر الفنان سمير غانم، في الصورة، وعليه أغصان النخيل، ومدون عليه آيات قرآنية على لوحات رخامية، ولم تظهر ابنته إيمي في الصور بوجهها.

 

بحبكوا أوي.. إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمع والدها ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدتها مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.
 

وكتبت إيمي عبر حسابها على "إنستجرام": "بحبكوا اوي و ربنا معانا ، ربنا كبير"، و نالت إعجاب متابعيها.

 

إيمي سمير غانم دلال عبد العزيز سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة إيمي سمير غانم

موضوعات متعلقة

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني من السينمات

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه على خدك عبر يوتيوب.. فيديو

مي زكي تنتهي من تسجيل أغنية "زي زمان".. صور

عائشة بن أحمد في حوار لـ صدى البلد: هاجموني في القاهرة السينمائى بسبب قلة أعمالي المصرية.. والسهام المأرقة تعرض لظلم جماهيري كبير

نشرة الفن|ظهور حسام حبيب وشيرين بعد أزمة التسريبات.. وحمو بيكا يطرح أغنية جديدة

في عيد ميلاد أحمد الإبياري.. تعرف على أسرار قربه من الراحل سمير غانم

ارجعي بلدك.. عائشة بن أحمد تكشف سر الهجوم عليها في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

محمود الشرقاوي يكشف عن سبب عشقه للفن النوبي..فيديو

بطول 2800 كيلومتر.. الصين تفتتح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

النيابة الإدارية تحيل ٤مسئولين بالوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة.. ما القصة ؟

مران الزمالك.. لاعبو الفريق يحتفلون بسيف الجزيري

حظر التجول.. نداء عاجل من الداخلية التونسية لجميع مواطنيها

ريال مدريد يرفض لعب أول 3 مباريات بالدوري الإسباني على أرضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

التفاصيل الكاملة لأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا يحدث داخل الكاف؟

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

أسعار الكهرباء.. شغل التكييف ووفر في الاستهلاك

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني من السينمات

حتى لا تتضاعف فاتورة الغاز المنزلي.. اليوم بدء تسجيل قراءات شهر يوليو

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

بعد فرار آلاف الضباط والجنود.. الجيش الإثيوبي يتوعد سكان تيجراي "فيديوجراف"

فيديو جراف.. الرقم القومي للعقار.. التفاصيل كاملة

فيديو جراف.. راتب ميسي الخيالي مع برشلونة بالأسبوع

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

سعد الفقي يكتب: تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية

د.سيد حجازى يكتب: «ثورة 30 يونيو» ومسيرة الجمهورية الجديدة

ثائر نوفل يكتب: 30 يونيو إرادة النصر المبين لشعب حر عظيم

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ