إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدتها دلال عبد العزيز .. تفاصيل

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالدتها النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بالشفاء العاجل.



ونشرت إيمي، صورة والدتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ".



كشفت الفنانة إيمى سمير غانم، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ ارجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.



الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، فهي شديدة التعلق بأبيها، ونرصد فيما يلي مواقف إيمي سمير غانم بعد رحيل والدها.



حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الراحل، الفنان سمير غانم، وذلك فى رابع جمعة بعد وفاته.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، صباح، الجمعة، زيارة إيمي لقبر لوالدها الراحل سمير غانم، وظهر عليها التأثر والتزمت خلال الزيارة، بعدم ارتداء الملابس السوداء؛ نظرًا لعدم علم والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بخبر وفاة والدها.

إيمي سمير غانم لوالدها الراحل: وحشني أنده اسمك.. بحبك يا سمير

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم عددا من الصور من ألبوم الذكريات لوالدها الراحل الفنان سمير غانم على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، بعد مرور 24 يوما على وفاته إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصور التي برزت فيها المراحل العمرية لوالدها الراحل من أعماله في مرحلة الشباب وحتى أدواره الأخيرة قائلة:"اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم.. وحشني أنده اسمك ( بحبك يا سمير)".

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو من مقابر العائلة.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت عبر خاصية القصص (ستوري) على حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، صورة لقبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، أثناء زيارتها له، يوم الجمعة 4 ، وذلك بعد خمسة عشر يومًا من وفاته.

وظهر قبر الفنان سمير غانم، في الصورة، وعليه أغصان النخيل، ومدون عليه آيات قرآنية على لوحات رخامية، ولم تظهر ابنته إيمي في الصور بوجهها.

بحبكوا أوي.. إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمع والدها ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدتها مع النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى غادر عالمنا منذ أيام عن عمر ناهز الـ 84 عامًا.



وكتبت إيمي عبر حسابها على "إنستجرام": "بحبكوا اوي و ربنا معانا ، ربنا كبير"، و نالت إعجاب متابعيها.