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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سرعة البديهة

لايف كوتش يشرح مفهوم سرعة البديهة

مايكل راشد
مايكل راشد

قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن الإنسان صاحب البديهة هو الذي يفهم ما يُقال له من المرة الأولى، وسرعة البديهة هي سرعة الشّخص في التّفكير والإدراك والقدرة على اتخاذ قرار مناسب بشكل سريع.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه تتضمن سرعة البديهة نقل الواقع الملموس بسرعةٍ إلى الدّماغ، والقدرة على الرّبط بشكلٍ سريع بين المعلومات السّابقة والواقع الملموس، وممكن للإنسان أن يصبح سريع البديهة من خلال اتّباع ومراعاة بعض الأمور في حياته وهذه الأمور منها القدرة على تذكر الأحداث في يوم معين، من خلال الحديث عمّا حصل خلال اليوم بصوتٍ عالٍ قبل النّوم.

وتابع: "لا بد من معرفة أنه لا يوجود نوع خاص من الطعام يُزيد من سرعة البديهة للشخص، مع ضرورة الحصول على نومٍ مريح وكافٍ وهادئ وممارسة رياضة المشي التي تساعد على تدفق الدم، وهذا شيء ضروري من أجل عمل الدماغ بشكل صحي وجيد.

وتابع أن سرعة البديهة تُعد مجموعة من الخصائص يجب أن يمتلكها الشخص حتى يصبح سريع البديهة، مشيرًا إلى أن النجاح في العمل وعلاقاتك الاجتماعية تُعد سرعة البديهة من أهم عوامل النجاة من المواقف الخطرة، كما أنها من أهم نقاط قوة الشخصية.

وأضاف، أن سرعة البديهة تعني قوة الحديث وجودته، ويمكنها تطوير حياتك للأفضل دائمًا، فسرعة البديهة هي الجواب الحاضر لا السريع فقط، وإنما السريع الذكي المعبر عن معرفة بالموضوع ودقائقه، والرد الذكي هو الذي يحتوي سرعة تفكير وربط بين المواقف المختلفة وسرعة استرجاع معلومات مخزنة.

وتابع: "سرعة البديهة تعد حسن اختيار ألفاظ ونبرة صوت وتعبير وجه، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعبًا إلا أنه ممكن، عبر تنمية مجموعة من المهارات، ومنها المهارات العقلية والنفسية والمهارات اللغوية.
 

 

 

وقد قال مايكل راشد، لايف كوتش، إن سرعة البديهة هي من الأمور التي تُميزك وتُلفت الأنظار إليك بإيجابية وأكثر طريقة فعالة لتكون سريع البديهة هي أن تكون واثقًا في نفسك وأفكارك وقوة ملاحظتك.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن سرعة البديهة هي مهارة يمكن تطويرها مع الممارسة والتدريب، ومنها التعلم والقراءة كثيرا؛ فالقراءة تعلمك الكثير من الكلام والألفاظ والمواقف، فذلك تعلم نظري ولا بد من الجرأة لكي تكتسب الخبرة.

وتابع: "يجب أن تكون اجتماعي، فذلك هو التدريب العملي، وأن تتحدث وتتكلم، وأن تصادق الجميع، وتتعرف عليهم وعلى هواياتهم وتعرف أسلوبهم وطريقتهم، فذلك سيساعدك كثيرًا في أن تصبح متحدثا جيدا وسريع البديهة، ويعرف الكثير من الأشخاص والخبرات، والكثير من الأمور التي تواجهها تجعلك تصلح في أخطاء الحديث.
 

مايكل راشد البديهة حياتك صحتك صدى البلد الطعام

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