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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي شلبي تستغيث: هالة صدقي تنجو من حادث مركب بحري

هالة صدقى - بوسي
هالة صدقى - بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها على ظهر مركب تقوده الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم. 

وظهرت في الفيديو ابنة هالة صدقي تقود المركب بسرعة عالية وانحرفت بالمركب قليلًا وكادت أن تصدم بكوبري، ما أثار الخوف داخل بوسي شلبي، التي جعلت تستنجد وتطلب من هالة وابنتها النزول سريعًا. 

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو، قائلة: «جولة في بحر مارينا ومريم بنت هالة صدقي هي اللي بتسوق»، ليتفاعل معها متابعيها بالتعليقات والإعجابات.

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بيت الطاعة .. تطورات أزمة هالة صدقي مع زوجها ومشكلة نسب أولادها

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ثورة 30 يونيو|هالة صدقي : أي فنان يخشى الاحتكاك ب_ السياسة

أزمة هالة صدقي وزوجها 

تصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار حبس زوجها.

ونشرت هالة صدقي، صورة لها بالزي الهندي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة".

وتابعت هالة صدقي ساخرة من زوجها سامح سامي :" لسه بيدور علي بيت أطيعه فيه". 

يذكر ان عاقبت محكمة الاسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وكان أثار رجل الاعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى حالة من الجدل مجددا وذلك بعد ان نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة الى اولاده حول حقيقة نسبهما.

 

سامح سامي: هالة صدقي دي مش أمكم 

وكانت تلقت هالة صدقي من زوجها انذار بالصاعة وعلقت هالة صدقي : "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم،  أن المسألة ليست حالتها الشخصية، مرددة: "بالنسبالي الموضوع قلب كوميدي. وسيبك من موضوعي أنا الشخصي، إحنا بنتكلم على قوانين تهين المرأة".

وتابعت هالة صدقي: " في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي، لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي. القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر".

وتابعت: "الراجل دا الحقيقة ممكن يكون عايز شهرة، وممكن مر بظروف نفسية صعبة لخبطته. لأن إحنا من شهر الراجل منزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا. وفي نفس الوقت بيبعتلي ماسيدجات عياط وانهيار واعتذارات، لكن عيب أطلعها."

 

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