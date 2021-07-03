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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي الكابتن.. شوقي غريب: لاعبو الأهلى ينضمون للمنتخب الاوليمبى بعد النهائي الإفريقي

صدى البلد

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن أحمد حجازي المحترف بالاتحاد السعودي سيكون قائد المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”: “أحمد حجازي كابتن الفريق في أولمبياد طوكيو، وجود محمد صلاح ومصطفى محمد كان مصدر قوة للمنتخب وضغط على المنافسين”.

وتابع: “تواصلت مع محمد الشناوي عقب مباراة بيراميدز .. والأخطاء واردة وغير مؤثرة”

وأضاف: “لاعبو الأهلي يصلون إلى طوكيو يوم 18 يوليو عقب نهائي أفريقيا، أشكر الأندية على التعاون مع المنتخب الأولمبي .. والأهلي سيرسل لاعبيه بعد النهائي مباشرة”.

وواصل: “وصل خطاب أمس بقرار استثنائي بانضمام 4 لاعبين ومن المتاح مشاركتهم في أي لقاء بالأولمبياد، تأجل الإعلان عن أختيار أسم الشناوي لحين التأكد من وصول الأهلي لنهائي أفريقيا”.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.


تضمنت القائمة التي كشف عنها شوقي غريب  ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.
 

ومن المقرر بدء تجمع الفريق بقيادة شوقي غريب يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

قائمة المنتخب لإولمبياد طوكيو


وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
 

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
 

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
 

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل

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