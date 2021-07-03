إنتى فنانة كبيرة.. درة تدعم شيرين فى أزمتها

وجهت الفنانة درة رسالة دعم إلى الفنانة شيرين، عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

رسالة درة إلى شيرين

ونشرت درة صورة للفنانة شيرين وعلقت قائلة: "أنتى فنانة كبيرة وموهوبة جدا وإنسانة جميلة وتستحقين كل الخير والسعادة".

رسالة من شيرين للنجوم

وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، الشكر لعدد من نجوم الوطن العربي، لدعمهم لها ولزوجها الفنان حسام حبيب، بعد أزمة التسجيل المنسوب لوالده، والذي أثار جدلا واسعا.

وكتبت شيرين عبر حسابها علي "تويتر": “‏أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام و حبهم، إخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا”.

والنجوم التي قدمت شيرين الشكر لهم، هم: شريهان، أنغام، نوال الزغبي، دُرة زروق، فيفي عبده، حورية فرغلي، أحمد فلوكس، شيماء سيف، إنجي وجدان، مصطفى درويش، رانيا محمود ياسين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، ويأتي ذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب.



ونرصد في السطور الكاملة القصة الكاملة لـ شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب.

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب

انتشر تسجيل صوتي للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال.

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية “ملولة” وتطلب منه الطلاق باستمرار.



والد حسام حبيب ينفي

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".



أول رد من شيرين عبد الوهاب على أزمتها

علقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وقالت شيرين عبد الوهاب: "عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، مفيش خطر على حياتي.. اللي حصل محتاج أرد عليه".

وأضافت: "حسام جوزى اللي أنا معاشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه".

وأضافت: "فهو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار، أعاد لي الثقة، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة".

واختتمت: “حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي، وعندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شيء”، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت: "هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي".



شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة سيطرة زوجها على حساباتها البنكية

وقالت شيرين عبد الوهاب: "لا توجد توكيلات باسم زوجي حسام حبيب، والأمور البنكية الخاصة بي لا تتواجد معه، لأن أنا كلي بتاعته وملكه".

وأضافت: "زوجي ابن ناس ومن عائلة محترمة ولا أقبل أن يتحدث أحد عليه هو ووالدته".

وتابعت: "بقالنا أربع سنين متزوجين، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل حتى أغنية سنجل".

واختتمت: “كل الناس بتختلف ولكن هو بيحبني أكثر من نفسه، أنا أشعر معه بالأمان ويكفي أنه أخرج كل الفاسدين من حياتي ومن يستغلني”.



أول رد من حسام حبيب

ظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام عبر حسابه على “إنستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوز أقول للناس حاجة، إنتوا لما بتقولوا كده بتقللوا من شيرين، أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها".

وأضاف حسام حبيب: "الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا ذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بيها".

وأكمل: "أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتى تحدث خلافات بيننا".

وأكمل: "أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني، وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وأنا آسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه "يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".



حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية

ونشر حسام حبيب فيديو جديدا له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليه قائلا: "رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا: "أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".



والد حسام حبيب يتهم شيرين بتضييع مستقبل نجله

بعث حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، برسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد له على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد تسريب التسجيل الصوتى له واتهامه لابنه بأنه متحكم فى كل أموال شيرين.

وكتب: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جدارة".

وأضاف: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان، وانتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وتابع: "أنا بطالبك بوعدك، رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وإن كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله، دى حجة البليد الكسول، أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاد لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات، على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لأنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضه بيدينى على قد إيده هو، والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد، إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".



حسام حبيب يقبل اعتذار والده

رد الفنان حسام حبيب على والده عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب حسام حبيب: "وأنا ما أقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف إني عمر ما همني رأى حد فيا، يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرني (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

رسالة مؤثرة من والد حسام حبيب

من جانبه، رد والد حسام حبيب قائلا: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك".